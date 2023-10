Klarna se dote d’un outil d’intelligence artificielle (IA) pour optimiser l’expérience client. La fintech va permettre à ses utilisateurs de réaliser des achats en prenant simplement une photo des articles ...

Klarna se dote d’un outil d’intelligence artificielle (IA) pour optimiser l’expérience client. La fintech va permettre à ses utilisateurs de réaliser des achats en prenant simplement une photo des articles qui leur plaisent.

L’IA, une « opportunité » pour Klarna

Klarna se rêve en super-application dédiée au shopping et avec cette nouvelle fonctionnalité, elle fait un grand pas pour y parvenir. L’outil, développé avec la technologie d’OpenAI, rend les produits photographiés disponibles à l’achat sur l’application de Klarna presque instantanément. Il peut identifier plus de 10 millions de biens, comme des vêtements, des objets de décoration ou des appareils électroniques. Il compare également les prix, les vendeurs et les avis sur chacun d’entre eux.

« Nous considérons l’IA comme une énorme opportunité pour Klarna et la façon dont nous l’abordons est de fournir à chacun les outils et le soutien nécessaires pour utiliser l’IA dans son travail quotidien », a commenté David Sandstrom, directeur du marketing de l’entreprise.

Avec sa nouvelle fonction, la firme suédoise va directement concurrencer les géants de la tech ; tandis que Google Lens oriente les utilisateurs vers des suggestions basées sur les éléments capturés par leur appareil photo, Amazon propose un outil de recherche similaire. Klarna lance également des vidéos dites « shoppables » en Europe, c’est-à-dire un format pour que les consommateurs puissent découvrir des produits et d’effectuer des achats grâce à des liens dans des vidéos.

Elle a par ailleurs annoncé la numérisation des produits en magasin, un nouveau programme de cashback, et l’instauration des remboursements express.

Une période difficile

Klarna a vu sa popularité exploser lors de la pandémie de Covid-19, quand de plus en plus de personnes se sont tournées vers les achats en ligne. En 2020, elle est devenue la première fintech européenne à dépasser les 10 milliards de dollars de valorisation. Son modèle de crédit à taux zéro s’est avéré particulièrement populaire auprès des jeunes consommateurs.

La firme a tout de même rencontré des difficultés après cette période. Sa valorisation s’est écroulée de 85 % l’année dernière, alors que les conditions économiques ont affecté de nombreuses entreprises technologiques. En août, elle a annoncé un seul mois de bénéfices au cours du premier semestre 2023, marquant un retour à la rentabilité pour la première fois depuis 2020. Elle mise désormais sur l’IA pour optimiser son offre et son modèle.