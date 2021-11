Le 3 novembre 2021, Klarna a officialisé le lancement de sa nouvelle super-application de shopping en France. Le concept est le suivant : une plateforme unique pour faire son shopping en ligne. Depuis cette application, Klarna promet à ses utilisateurs qu'ils pourront « faire des achats sur tous les sites de e-commerce, débloquer les offres et les alertes de baisse de prix, gérer les paiements et voir le suivi des livraisons ».

Une plateforme tout-en-un pour fluidifier l'expérience d'achat

Le marché de l'e-commerce est en train de changer de dimension. La crise sanitaire a transformé les usages des internautes qui effectuent de plus en plus d'achats sur le web. Parallèlement et sans grande surprise, les téléchargements d'applications de vente au détail ont augmenté de 36% à travers le monde au cours des deux dernières années. Les achats in-app (les transactions effectuées au sein des applications) de 62%... Klarna, première fintech européenne à avoir dépassé les 10 milliards de dollars de valorisation, vient de dévoiler sa nouvelle application de shopping.

La société suédoise fait le constat que « 68% des consommateurs français préfèrent une seule application d'achat leur permettant d'effectuer plusieurs actions au lieu de devoir passer d'une application à l'autre ». Pour 66% des sondés, un parcours d'achat réussi doit répondre à deux critères : la simplicité et le gain de temps. C'est sur cette base que Klarna a décidé de développer une super-application pour « offrir aux consommateurs tout ce dont ils ont besoin à un seul et même endroit, sans avoir à passer d'une application à l'autre ».

Klarna propose un nouveau modèle de super-application séduisant

Pour Sebastian Siemiatkowski, PDG de Klarna : « passer d'une application à une autre est quelque chose que nous, consommateurs, trouvons de plus en plus frustrant. Aujourd'hui, nous annonçons une étape importante dans notre démarche visant à aider les gens à économiser du temps et de l'argent et à leur donner un meilleur contrôle sur leurs finances. Avec l'introduction de notre nouvelle application, Klarna devient un service d'achat complet qui répond à de nombreux besoins : de l'inspiration et de la découverte aux expériences après l'achat ».

La super-application de Klarna permet donc de faire des achats en ligne, de suivre la livraison des articles, de gérer les retours, de découvrir des offres exclusives... Bref une application tout-en-un. Ce modèle d'application pourrait fondamentalement modifier l'expérience d'achat des consommateurs. La fintech suédoise précise que « d'autres fonctionnalités seront bientôt disponibles pour combler le fossé entre les achats et les paiements. Un espace pour organiser ses cartes de fidélité, des outils supplémentaires pour économiser de l'argent, des fonctionnalités sociales avec des événements d'achat en direct et des données supplémentaires sur les produits ».