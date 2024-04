« Faire un Lydia. » En se glissant petit à petit dans le langage courant, l’expression témoigne de la réussite de la fintech française aux 7 millions d’utilisateurs, devenue une licorne, qui s’est beaucoup diversifiée.

L’objectif premier du service, faciliter le paiement entre amis, a été rejoint par une masse de services bancaires. L’application en est devenue moins ergonomique, créant un mécontentement chez certains utilisateurs, mais « Lydia redevient Lydia ».

Ce mardi 2 avril, Lydia Solutions a annoncé dans un communiqué la création de deux applications : Lydia et Lydia Comptes. « La nouvelle application conserve son nom emblématique entré dans le langage courant, et retrouve son design iconique, si familier des utilisateurs des années 2010 », indique l’entreprise. Elle permet de demander, d’envoyer et de collecter de l’argent gratuitement. Elle s’accompagne d’une nouveauté pour les cagnottes, il sera désormais possible d’y participer par virement ce qui ouvre les services aux non-utilisateurs.

Quant à la seconde application, elle sera dédiée aux services bancaires : carte, paiement en ligne, épargne, investissement, gestion de budgets, etc. Elle continuera également de proposer de nouveaux services.

« Nous avons voulu rendre la vie de nos utilisateurs plus simple en proposant deux applications pour des besoins distincts (…) Nous préparons pour nos clients de nombreuses innovations qui vont changer la donne », indique Félix Lepoutre, vice-président en charge du design chez Lydia Solutions.