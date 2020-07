Le 6 juillet 2020, Lydia a annoncé un partenariat avec Younited Credit, permettant aux utilisateurs de l’application de souscrire à un crédit à la consommation. Baptisée “Petit Prêt Express”, cette offre vous permettra, dès cet été, d’emprunter simplement et rapidement entre 500€ et 3000€, remboursables en 6 à 36 mois.

Lydia et Younited Credit s’unissent pour lancer le “Petit Prêt Express”

D’un côté, Lydia, une fintech française spécialisée dans le paiement mobile entre particuliers qui a récemment levé 40 millions d’euros auprès de Tencent et qui compte 3,5 millions d’utilisateurs. De l’autre, Younited Credit, plateforme de prêt aux particuliers. Ensemble, les deux sociétés lancent le “Petit Prêt Express”, un crédit à la consommation permettant aux utilisateurs de Lydia de souscrire à un prêt depuis leur application. Cette offre, dont le lancement est prévu à l’été 2020, donne la possibilité d’emprunter entre 500€ et 3 000€, remboursables jusqu’à une période de 36 mois maximum, et ce, sans frais en cas de remboursement anticipé.

S’ils souhaitent bénéficier du Petit Prêt Express, les utilisateurs de Lydia devront se rendre sur leur application pour effectuer leur demande. Il ne leur faudra alors attendre que 24 heures pour obtenir une réponse définitive. Si la réponse est positive, alors l’argent demandé sera crédité sous 7 jours sur un compte bancaire de son choix. Un délai devant être tenu afin de respecter le délai légal de rétractation. L’argent pourra alors être dépensé “sans aucune condition, pour tout projet, qu’il s’agisse d’un bien ou d’un service”.

À noter que pour comme tout emprunt, le “Petit Prêt Express” est un service payant, avec des frais variables et des frais fixes, qui dépendent du montant emprunté. Toutes ces informations sont communiquées lors de la souscription du crédit, en toute transparence. Les deux entreprises assurent qu’il n’y a “aucun frais caché“.

Vers une super app de financement du quotidien ?

Depuis 2018, Lydia permet d’emprunter des montants de quelques centaines d’euros, remboursables en trois mois, grâce à un partenariat avec Banque Casino. Avec le “Petit Prêt Express”, l’application va encore plus loin. Interrogé par Les Numériques, Cyril Chiche, co-fondateur et PDG de Lydia, explique : “Cette nouvelle offre positionnée sur l’équipement constitue donc une étape importante et évidente dans le développement de Lydia”. Un développement qui a pour objectif final de faire de Lydia une “super app de financement du quotidien“ dont le principal atout réside sur l’instantanéité et la facilité d’accès.