Après une importante levée de fonds fin 2020, la start-up tricolore Lydia annonce un partenariat d’envergure avec Google Cloud pour migrer l’ensemble de ses données. Objectif : bénéficier de l’expertise du géant en matière de sécurité et d’intelligence artificielle afin de se renforcer en Europe, et intégrer de nouvelles fonctionnalités à son application de paiement.

La fintech française Lydia a annoncé ce mercredi 18 août un nouveau partenariat stratégique avec Google Cloud pour soutenir sa migration dans le cloud et accélérer son développement en France et en Europe. Lancée en 2013, Lydia est une application de paiement entre proches, particulièrement utilisée par les 18 à 30 ans.

Forte d’une levée de fonds de 112 millions d’euros en 2020, l’application a su se muer au fil des années en une petite 'super app'. En plus de proposer des paiements gratuits entre particuliers, l’application permet de créer des cagnottes en ligne, faire des crédits à la consommation, payer en plusieurs fois, ou encore de créer des sous-comptes pour différents projets.

En s'alliant à Google Cloud, la société va désormais pouvoir bénéficier de l’expérience de Google dans l’analyse de données, le machine learning et l’intelligence artificielle : « Cette collaboration permettra à Lydia de proposer de nouveaux services et de nouvelles expériences à ses clients, tout en répondant à ses enjeux de sécurité et de conformité », a indiqué Alexandre Heimburger CTO de Lydia. Elle pourra ainsi rendre son infrastructure plus robuste et gérer un flux de plus de « 5 000 nouveaux clients par jour pour des offres de comptes courants, d’épargne, de cartes de paiement et de crédits instantanés, etc.».

D'ores et déjà disponible dans une dizaine de pays européens, Lydia espère, à travers cette migration cloud et ce nouveau partenariat, mieux anticiper et optimiser le fonctionnement de son application tout en développant de nouvelles fonctionnalités afin de renforcer son leadership en France et gagner davantage de parts de marché en Europe et à l'international.

Toutefois la concurrence s’annonce rude pour les fintech avec Revolut qui vient de lever 800 millions d’euros et Paypal qui s’apprête à lancer sa super-application de paiement.