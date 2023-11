Panique à bord chez X, anciennement Twitter. Après des propos considérés comme antisémites par Elon Musk, ainsi qu’une enquête attestant que des publicités de grandes marques s’affichent à côté de ...

Panique à bord chez X, anciennement Twitter. Après des propos considérés comme antisémites par Elon Musk, ainsi qu’une enquête attestant que des publicités de grandes marques s’affichent à côté de messages vantant des opinions pro-nazies, de nombreux annonceurs ont suspendu leur activité sur la plateforme.

Elon Musk furieux

IBM, Warner Bros, Comcast, Disney, Apple, Paramount, Lionsgate… La liste des entreprises ne souhaitant plus voir leurs publicités apparaître sur X est conséquente et comporte certains des plus importants annonceurs pour la plateforme. Cette décision fait suite à la publication, ce jeudi 16 novembre, d’une investigation menée par l’ONG Media Matters. Celle-ci a démontré que des annonces de grandes marques apparaissaient sur X à côté de messages pro-nazis.

Depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk, les annonceurs craignent justement qu’un tel scénario ne se produise. « Cette semaine, Media Matters for America a publié un article qui déforme complètement l’expérience réelle des utilisateurs sur X, dans une nouvelle tentative de saper la liberté d’expression et d’induire les annonceurs en erreur », a fustigé X dans un billet de blog.

Pour sa part, le milliardaire a menacé l’ONG d’une « plainte thermonucléaire à la seconde même où le tribunal ouvrira lundi » pour ce qu’il a qualifié d’« attaque frauduleuse » à l’encontre de X. La veille, Musk a subi d’importantes critiques pour avoir approuvé une publication évoquant une théorie complotiste sur les personnes juives. Dans la foulée, un porte-parole de la Maison-Blanche a condamné la « promotion odieuse de la haine antisémite et raciste ».

Les efforts de Yaccarino pas suffisants

De nombreux annonceurs ont rapidement réagi suite à ces deux événements, malgré les efforts de la PDG Linda Yaccarino pour réparer les pots cassés. Dans une note adressée à ses employés, elle a rappelé que « X est une plateforme pour tout le monde » et que « la discrimination par tout le monde devrait cesser de manière générale ». Des propos ensuite partagés dans un message publié sur le réseau social.

Le départ des marques devrait empirer une situation déjà compliquée. La politique de modération mise en place par Musk depuis son arrivée à la tête de la plateforme a fait fuir beaucoup d’entreprises, faisant drastiquement chuter ses revenus publicitaires. Depuis quelque temps, Linda Yaccarino assurait que l’entreprise remontait la pente et serait prochainement rentable ; une prédiction qui risque d’être mise à mal par les agissements de l’homme d’affaires.

La décision de Comcast de ne plus diffuser de publicités sur X est d’autant plus désobligeante, Yaccarino étant l’ancienne responsable de la publicité dans l’une de ses filiales, NBCUniversal.