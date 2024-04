Les badges bleus de X, anciennement Twitter, continuent de faire couler de l’encre. Après avoir supprimé la certification de compte, puis l’avoir ré-instaurée par le biais d’abonnements payants, pour finalement offrir des comptes premiums aux utilisateurs influents, une nouvelle règle s’ajoute. Prochainement, il ne sera plus possible de masquer la fameuse coche bleue.

Le 11 avril, plusieurs utilisateurs de X ont reçu un message les informant de ce changement. Le réseau social racheté par Elon Musk n’a pas précisé la raison de cette surpression ni quand elle sera effective.

La suppression de la possibilité de masquer sa certification intervient alors que certains comptes ayant reçu un abonnement premium offert, et donc retrouvé gratuitement leur badge, ont préféré masquer cette information. Plusieurs d’entre eux ont pointé ne pas vouloir laisser planer un doute sur le fait d’avoir déboursé de l’argent pour obtenir ce qui s’apprêtait auparavant au Graal. Parmi ceux qui ont élevé la voix contre ce système se trouvaient d’anciens comptes certifiés. Dorénavant, les utilisateurs préférant la discrétion n’auront plus que le choix d’afficher sur X la coche bleue ou non.

Par ailleurs, la certification par abonnement aurait servi les objectifs d’escrocs et d’usurpateurs d’identité, rapporte The Verge. Entre ces différents bad-buzz, des comptes certifiés sont devenus la cible de harcèlements en ligne et de blocages massifs. Afficher son badge devient alors bien moins attractif et les comptes premium perdent une partie importante de l’attractivité de leur offre.