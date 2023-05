Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a annoncé le 12 mai 2023, la désignation de Linda Yaccarino comme présidente-directrice générale du réseau social. Pour l’homme d’affaires, ce fut le fruit ...

Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a annoncé le 12 mai 2023, la désignation de Linda Yaccarino comme présidente-directrice générale du réseau social. Pour l’homme d’affaires, ce fut le fruit d’une mûre réflexion, alors que la plateforme a perdu, depuis son arrivée, bon nombre d’annonceurs.

Une carrière placée sous le signe de la réussite dans le domaine de la publicité

Dans un tweet, Linda Yaccarino a montré son enthousiasme de devenir la nouvelle PDG de l’entreprise. « Cela fait longtemps que votre vision (celle d’Elon Musk, NDLR) de créer un avenir meilleur m’inspire. Je suis enthousiaste à l’idée de transposer cette vision à Twitter et de transformer cette entreprise ! », précise-t-elle.

Elle reprend ainsi la publication d’Elon Musk qui se dit « excité » d’accueillir dans ses rangs, celle « qui s’occupera principalement des opérations commerciales » de l’entreprise. De son côté, le milliardaire se concentrera sur les nouvelles technologies et les produits proposés par Twitter, toujours dans le but de faire de la plateforme, une super app comme WeChat.

Thank you @elonmusk! I’ve long been inspired by your vision to create a brighter future. I’m excited to help bring this vision to Twitter and transform this business together! https://t.co/BcvySu7K76 — Linda Yaccarino (@lindayacc) May 13, 2023

Pourquoi Elon Musk a-t-il décidé de choisir Linda Yaccarino ? Aux premiers abords, le choix peut être surprenant. La nouvelle patronne de Twitter n’a en effet aucune expérience au sein d’un réseau social. Malgré cela, elle possède une solide expérience sur le marché de la publicité et des médias. Entre 1992 et 2011, elle fut vice-présidente exécutive chargée du marketing au sein du groupe audiovisuel américain Turner.

Suite à cela, elle rejoint un autre groupe média, celui de NBC Universal (NBCU), toujours en tant que présidente. Elle s’occupait principalement de la publicité. C’est à cette période qu’elle est surnommée, selon le Wall Street Journal, « the velvet hammer », le marteau en velours en français. Elle est la tête pensante de tous les plus gros projets commerciaux de NBCU. Elle a suggéré la fusion des régies publicitaires de toutes les chaînes du groupe audiovisuel, puis le lancement de Peacock, le service de streaming de la société, financé par la publicité.

Elon Musk séduit par les conseils apportés par Linda Yaccarino

D’après les informations du New York Times, Linda Yaccarino a fait bonne impression à Elon Musk en lui proposant plusieurs conseils en privé. En avril dernier, elle avait interviewé l’homme d’affaires dans le cadre de la conférence marketing Possible. À cette occasion, elle n’avait pas manqué de lui donner des conseils supplémentaires pour accroître la rentabilité de sa plateforme.

Comme elle l’indiquait, il faudrait « faire de Twitter un endroit où ils seront enthousiastes à l’idée de dépenser plus d’argent », en misant sur « le développement de produit, la sécurité et la modération des contenus », car les annonceurs « ont besoin de sentir que l’opportunité existe pour eux d’influencer ce que vous êtes en train de bâtir ».

Fin 2022, une majorité d’annonceurs avaient décidé de mettre leurs distances avec la plateforme, un véritable revers pour Elon Musk. Twitter pourrait voir ses revenus chuter de 2 milliards de dollars cette année selon les analystes d’Insider Intelligence, si la situation reste semblable.

Quel avenir pour Twitter avec Linda Yaccarino à sa tête ?

Afin de redresser la barre, la spécialiste de la publicité pourrait miser sur le sport, un des piliers qui a fait le succès de NBCU. Le groupe est le principal diffuseur des Jeux Olympiques aux États-Unis, et s’est rapproché de la World Wrestling Entertainement (WWE), la plus grande entreprise de catch aux États-Unis, afin de l’intégrer dans Peacock, faisant grimper les revenus de NBCU.

Dans un tweet, elle proposait à Elon Musk de relancer Periscope. Cette application faisait notamment fureur durant les années 2010 en proposant à de nombreux utilisateurs de lancer un flux vidéo en direct. N’importe qui avait la possibilité de le voir, d’interagir avec la personne derrière la caméra et de savoir où il se trouverait dans le monde. Lina Yaccarino suggérait de créer un partenariat avec les JO de 2024 et cette plateforme afin de diffuser certaines disciplines de cet évènement sportif mondial.

Tout sera fait pour reconquérir les annonceurs et leur prouver que Twitter est une plateforme sur laquelle ils peuvent travailler et dont ils peuvent avoir confiance. Ce sera là, la plus grosse tâche pour Lina Yaccarino qui devrait devenir officiellement la PDG de l’entreprise d’ici six semaines.