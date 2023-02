Twitter accélère pour intégrer la fonctionnalité de paiement à sa plateforme, une ambition affichée par Elon Musk à plusieurs reprises déjà qui lui permettrait de diversifier ses sources de revenus.

Diversifier les sources de revenus

Depuis son rachat de la plateforme pour 44 milliards de dollars, Musk est confronté aux difficultés financières de celle-ci, exacerbées par le départ de nombreux annonceurs qui ne veulent plus être associés à Twitter. Afin de moins dépendre de la publicité, le milliardaire a modifié le système par abonnement Twitter Blue, et a également développé une version pour les entreprises. Il a en outre enchaîné les mesures drastiques pour réduire ses dépenses.

En novembre dernier lors d’une réunion avec des annonceurs de Twitter sur Spaces, Musk a détaillé ses projets d'entrée sur le marché des paiements. Il a notamment expliqué que les utilisateurs pourraient transférer de l'argent à d'autres personnes sur le réseau social. Depuis, aucun autre détail sur ce plan n'a été révélé, mais la plateforme y travaille toujours activement.

Selon le Financial Times, Twitter s'est inscrit auprès du Trésor américain en tant que processeur de paiements en novembre, et a également commencé à demander certaines des licences d'État dont elle aurait besoin pour se lancer. La plateforme espère que l'octroi des licences américaines sera achevé dans un délai d'un an, a déclaré l'une de ces personnes.

Twitter, une future super-application ?

Esther Crawford, directrice de la gestion des produits de Twitter, travaille sur l'infrastructure du nouveau service. Au départ, celui-ci fonctionnera avec les devises et les méthodes de paiement ordinaires, mais l'entreprise prévoit, à l’avenir, d'y ajouter le support des cryptomonnaies. La plateforme concurrencerait essentiellement PayPal et Apple Pay, qui permet aux utilisateurs non seulement de payer dans les magasins, mais aussi de transférer de l'argent entre eux.

L’implémentation d’une fonctionnalité de paiements s’intègre plus largement dans les plans d’Elon Musk, qui souhaite développer Twitter comme une super-application à l’instar de WeChat en Chine, qui offre de nombreux services outre la messagerie et le réseau social. Avant cela tout de même, il faudra s’armer de patience et obtenir les autorisations réglementaires pour déployer les nouvelles fonctions. En amont, Twitter continue de développer les Coins, qui permettront aux utilisateurs de faire des dons aux créateurs par le biais de pourboires sur les profils.

L’objectif d’Elon Musk est de voir Twitter rapporter environ 1,3 milliard de dollars en revenus issus des paiements d'ici à 2028.