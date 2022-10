Après un énième retournement de situation, Elon Musk a finalement cédé et décidé de racheter Twitter. Dans son premier tweet portant sur l’affaire, le milliardaire a laissé entrevoir l’avenir qu’il envisageait pour le réseau social.

Un bras de fer qui prend fin

Le bras de fer entre Musk et les dirigeants de Twitter durait depuis le mois de juillet, lorsque le PDG de Tesla et de SpaceX a annoncé que finalement, il ne rachèterait pas la plateforme comme il l’avait pourtant affirmé. Il estimait notamment que le nombre de faux comptes sur Twitter était bien plus important que prévu ; les deux parties étaient censées s’affronter lors d’un procès débutant le 17 octobre prochain. Celui-ci n’aura toutefois pas lieu, Musk ayant décidé de faire l’acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars.

Cette initiative peut paraître soudaine, tant les avocats d’Elon Musk et ceux du réseau social n’ont cessé de se rendre coup sur coup ces dernières semaines. Il semble pourtant que l’homme d’affaires ait les idées claires. Sur Twitter, il a déclaré : « L'achat de Twitter est un accélérateur de la création de X, l'application universelle ».

Elon Musk veut s’inspirer du modèle chinois pour Twitter

Ces propos ne laissent aucun doute, le milliardaire veut créer une super application sur le modèle chinois, à l’instar de WeChat, et y intégrer Twitter. Pour rappel, WeChat est une plateforme incontournable en Empire du Milieu, sur laquelle les Chinois communiquent via messages privés, postent des photos ou des vidéos et effectuent même des paiements. L'application X réunirait ainsi de nombreux services au sein d'une même plateforme.

D’ailleurs, Musk s’est déjà montré très admiratif des super applications made in China, et ce n’est pas la première fois qu’il évoque la création d’une telle plateforme. Comme le rapporte Market Watch, il en a déjà parlé avec des employés de Twitter, et a en outre publié un tweet clair à ce sujet au mois d’août :

Pourquoi la lettre X ?

Au mois de mai, avant de se raviser, Musk a créé une société holding qui englobera Twitter une fois l'acquisition réalisée, et il l'a nommée X Holdings. En réponse à l’un de ses abonnés, il a par ailleurs expliqué que « Twitter accélèrera probablement X de 3 à 5 ans », précisant qu’il pouvait « se tromper ».

La lettre X choisie par Musk n’est pas due au hasard. En effet, l’une de ses premières grandes victoires en tant qu’entrepreneur a été la fusion de sa banque en ligne, X.com, avec une autre société pour créer PayPal. Ce choix de lettre peut également rappeler le Model X de Tesla ou encore SpaceX, l’entreprise spatiale d’Elon Musk.

Malgré tout cela toutefois, il n’est pas à exclure le fait que l’homme d’affaires souhaite, à nouveau, revenir en arrière ou changer d’avis.