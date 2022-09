Nouveau retournement de situation dans l’affaire qui oppose Elon Musk à Twitter. Les avocats du réseau social affirment que les analystes embauchés par le milliardaire ont contredit ce dernier quant au nombre de faux comptes et de spams sur la plateforme.

Des analystes qui vont dans le sens de Twitter

Elon Musk a annoncé le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars au mois d’avril 2022. Il s’est toutefois ravisé quelques mois plus tard, en juillet, en l’accusant de « rétention de faux comptes ». Selon le PDG de Tesla, il y a beaucoup plus de faux comptes sur Twitter que les 5 % annoncés par la plateforme. Des dires que les dirigeants du réseau social ont vite démentis, avant de déposer plainte contre Musk. Le procès entre les deux parties débutera le 17 octobre prochain.

Dans la même catégorie Apple retire plusieurs applications russes de l’App Store dont le Facebook local, Vkontakte

Ce mardi 27 septembre, s’est tenue une audience de trois heures devant un tribunal du Delaware durant laquelle les deux camps ont demandé au juge d'ordonner à leur opposant de fournir davantage de messages ou de documents. C’est à cette occasion que les avocats de Twitter a affirmé que certains documents en leur possession démontraient que deux consultants différents engagés par Musk, Cyabra et CounterAction, avaient produit des estimations de la quantité de spam et faux comptes sur Twitter de 11 % et 5 %, respectivement, des chiffres largement conformes aux estimations publiques de Twitter.

Dans ce contexte, le réseau social exige qu’Elon Musk fournissent davantage d’informations sur le travail des consultants engagés, rapporte Ars Technica.

De nombreuses accusations contre Elon Musk

Pour Twitter, Elon Musk a utilisé l’excuse des faux comptes pour se retirer de l’accord et serait en réalité motivé par d’autres éléments, particulièrement par la chute des marchés. Twitter a d’ailleurs envoyé des citations à comparaître à des banques et à des investisseurs pour obtenir, entre autres, des documents et des communications sur les efforts déployés par le milliardaire pour financer le rachat.

Lors de l’audience de ce mardi, Twitter a déclaré que l'équipe de Musk avait omis de transmettre des messages entre Musk et James Gorman, directeur général de Morgan Stanley, ainsi qu'avec Larry Ellison d'Oracle. Le réseau social a ainsi demandé au tribunal d'imposer des sanctions à Musk pour mauvaise conduite et l’accuse de dissimuler des détails susceptibles d’aller à l’encontre de son argument juridique. Les avocats ont en outre dénoncé le comportement du milliardaire, qui se serait engagé dans un « schéma de retard et d'obstruction » au cours des deux derniers mois.

Un procès qui s’annonce très enflammé

Pour rappel, Elon Musk cherche de son côté à démontrer que Twitter est coupable de malhonnêteté sur la façon dont elle mesure les spams et les faux comptes sur sa plateforme. Si ces comptes sont effectivement beaucoup plus nombreux que Twitter le prétend, cela entraverait directement les plans de Musk pour le réseau social, puisque le nombre de comptes monétisables serait bien plus bas que prévu. Pour appuyer son argument, il devrait utiliser les révélations d’un ancien employé de Twitter lors du procès, ce dernier ayant affirmé que la plateforme avait délibérément menti à l’homme d’affaires.

Le procès entre Twitter et Elon Musk devrait durer cinq jours et verra des témoins prestigieux défiler, à l’instar de Jack Dorsey, fondateur et ancien PDG du réseau social.