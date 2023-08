Dans la quête pour transformer X, anciennement Twitter, en super-application, les équipes d’Elon Musk travaillent sur de nombreuses fonctionnalités. Ces derniers jours, le réseau social a vu plusieurs outils lui ...

Dans la quête pour transformer X, anciennement Twitter, en super-application, les équipes d’Elon Musk travaillent sur de nombreuses fonctionnalités. Ces derniers jours, le réseau social a vu plusieurs outils lui être intégrés allant d’offres d’emploi aux informations complémentaires pour la rémunération X Premium, en passant par des améliorations vidéos. Une avancée vers une plateforme multitâche inspirée des modèles chinois alors que le nombre d’utilisateurs hebdomadaires est en baisse.

X étoffe ses services

Depuis le rachat de Twitter en octobre dernier, Elon Musk était décidé à en faire une plateforme regroupant plusieurs services, à l’instar des super applications chinoises comme WeChat. Pour y parvenir, les employés de X travaillent sur l’affichage d’offres d’emploi sur le réseau social, disponible en version bêta depuis le 25 août. Les entreprises ayant souscrit au programme « Organisation vérifiée », au prix de 1 000 dollars par mois en échange d’une pastille dorée, pourront lister les postes pour lesquels une place est à pourvoir. Les utilisateurs pourront directement postuler en se rendant sur le profil des sociétés.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Parallèlement, le milliardaire désire intégrer un processus d’apprentissage au sein des vidéos publiées sur X, confirmant le virage pris en décembre. Un moyen d’analyser les éléments qui retiennent le plus l’attention des utilisateurs au moment du visionnage pour créer une expérience proche de celle de TikTok. Le géant du web réfléchit également à une refonte de la présentation des vidéos dans son fil d’actualité.

Enfin, X s’est mis à partager aux adhérents de sa formule X Premium plus d’informations sur leur rémunération. Parmi les données complémentaires, les créateurs de contenus éligibles – ceux avec au moins 500 abonnés et 15 millions d’impressions sur les trois derniers mois – la plateforme précise désormais les fourchettes d’activités correspondant aux virements. Selon une capture d’écran partagée par un usager, X testerait des paiements plus rapprochés toutes les deux semaines.

La confusion du passage de Twitter à X

Depuis la transition brutale de Twitter vers X, la nouvelle direction choisie par Elon Musk n’a pas su convaincre l’ensemble des utilisateurs. D’après le cabinet d’études Sensor Tower, le réseau social se classe désormais à la 36ème place du classement des téléchargements des magasins d’applications toute catégorie confondue. Son nombre d’utilisateurs actifs hebdomadaires a baissé de 4 %. Une performance qui peut s’expliquer par la transformation totale de l’apparence de l’application et son changement de nom. Les personnes non informées de ces changements peuvent être perdues au moment de rechercher l’application sur l’App Store ou le Google Play Store.

Cette tendance se confirme par le taux d’installation de Twitter Lite, la version plus économe en données de feu Twitter, disponible uniquement sur Android. Selon les informations récoltées par Sensor Tower, cette dernière a vu son nombre de téléchargements croître de 350 % dans la semaine qui a suivi le passage de Twitter à X, notamment en Inde et en Indonésie. L’application est majoritairement disponible dans les pays émergents où les réseaux 3G et 4G sont les moins implantés.

Décriée, la nouvelle identité de Twitter laisse sceptiques ses utilisateurs qui estiment que la plateforme a perdu une part de son identité. Elon Musk reste déterminé à atteindre ses objectifs en faisant de X, « l’application universelle ». La prochaine étape serait d’intégrer des moyens de paiement, un élément essentiel pour le milliardaire qui souhaitent renouer avec son passé chez PayPal.