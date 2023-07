La silhouette de l’oiseau bleu est en train de changer pour un logo X. Depuis dimanche 23 juillet, Elon Musk donne une nouvelle apparence à son réseau social pour en faire ce qu’il appelle “une super-plateforme”. « X.com redirige désormais sur Twitter », a-t-il tweeté.

Le Twitter version Elon Musk

Un nouveau logo beaucoup plus minimaliste, une interface noire, un symbole “ 𝕏 “ à côté des comptes des employés Twitter, telles sont les nouveautés observées depuis ce week-end sur Twitter. Par ailleurs, X.com renvoie désormais directement sur le réseau social. Des changements qui interviennent juste après l’introduction de Threads par Meta, propriétaire de Facebook, pour concurrencer le réseau d’Elon Musk.

Dans une série de tweets publiée samedi, l’homme d’affaires s’est exprimé : « Bientôt, nous ferons nos adieux à la marque Twitter et, progressivement, à tous les oiseaux ». Quelques heures plus tard, il sollicite les utilisateurs pour le design de son nouveau logo puis le publie dans la foulée : un X blanc sur un fond noir qu’il mettra en photo de profil immédiatement. L’oiseau de l’interface web évolue progressivement, depuis ce matin, vers un X blanc, en haut à gauche, au-dessus du menu.

X is here! Let’s do this. pic.twitter.com/1VqEPlLchj — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 24, 2023

Depuis le rachat du réseau social en octobre dernier, l’homme d’affaires américain n’a jamais caché son ambition : créer une super application sur le modèle de WeChat, un service du géant chinois Tencent. Et il n’a pas abandonné son rêve. Malgré les difficultés rencontrées avec sa toute première société de paiement X.com, Elon Musk est resté convaincu qu’il pouvait créer une application “révolutionnaire”. Une seule et même plateforme dans laquelle il serait possible de faire des achats, trouver un emploi, faire des rencontres, converser, poster des vidéos et bien plus encore.

« Nous avons déjà commencé à voir X prendre forme au cours des 8 derniers mois grâce à nos lancements rapides de fonctionnalités, mais nous ne faisons que commencer » a tweeté Linda Yaccarino, la nouvelle PDG du réseau, nommée en mai dernier. Elle a ajouté : « X sera la plateforme qui pourra livrer, eh bien… tout. ». Un objectif plutôt ambitieux auquel d’autres plateformes se sont déjà accrochées et ont échoué.

Meta avec Messenger en est un bon exemple. Après avoir tenté l’ajout de plusieurs fonctionnalités de jeux, paiements et autres, le groupe a vite redonné à l’application sa fonction première : échanger avec ses amis. Contrairement aux utilisateurs de WeChat, principalement basés en Chine, les Occidentaux montrent peu d’intérêt aux super-app.

En même pas une année passée à la tête du réseau, le milliardaire a déjà suscité beaucoup de mécontentement auprès des utilisateurs. Reste à savoir si sa stratégie de “super application” aura plus de succès.