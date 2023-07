Pour assouvir son ambition de transformer Twitter en super-app, Elon Musk poursuit son grand chantier. Après s’être penchée sur le développement d’un chat vocal et l’intégration d’un service de paiement, l’entreprise s’intéresse désormais aux recrutements. Elle travaillerait actuellement sur une fonctionnalité inédite permettant aux entreprises de référencer des offres d’emploi sur la plateforme.

À première vue, l’annonce de ce nouveau projet peut paraître surprenante. Toutefois, elle répond à une pratique déjà adoptée par plusieurs employeurs. Ils utilisent des hashtags liés au recrutement, les possibilités de veille passive du réseau social et les facilités d’interaction pour trouver leurs prochains talents.

Conscient des atouts dont dispose sa plateforme pour les recruteurs, Elon Musk avait déjà évoqué l’idée d’une option dédiée à l’embauche dans un tweet publié début mai. Alors qu’un utilisateur lui avait suggéré d’implémenter des fonctionnalités de rencontres, le milliardaire avait répondu : « Idée intéressante, peut-être des emplois aussi ».

When Twitter dating app?

Might actually save humanity from extinction.

Not even joking.

Very low hanging fruit.

Besides…. the EVERYTHING App, right?

p.s. I could make an entire video on how this opt-in app would work and why it would be 10x better than conventional… https://t.co/SEIeBNOSjQ

— stevenmarkryan (@stevenmarkryan) May 10, 2023