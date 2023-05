Twitter a réalisé sa toute première acquisition depuis le rachat d’Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Le réseau social a mis la main sur Laskie, une start-up qui propose ...

Twitter a réalisé sa toute première acquisition depuis le rachat d’Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Le réseau social a mis la main sur Laskie, une start-up qui propose un service de recrutement de talents dans l’industrie technologique.

L’une des premières initiatives majeures de Musk avec Twitter

Depuis son arrivée à la tête de Twitter fin octobre 2022, Elon Musk a surtout axé ses grandes mesures vers une réduction des dépenses, notamment en licenciant un grand nombre d’employés de l’oiseau bleu. L’acquisition de Laskie représente l’une des premières initiatives majeures du milliardaire. Si le montant exact n’a pas été révélé, le média Axios rapporte qu’il atteint les « dizaines de millions » de dollars. Le paiement se fera en espèces et en actions.

Basée à San Francisco (comme Twitter), Laskie met en relation des talents avec des employeurs potentiels. La société, qui a levé 6 millions de dollars au total, explique sur son site Web que son outil permet de « confirmer l’intérêt mutuel, d’établir des attentes claires et de donner de la visibilité au processus d’embauche ». Son PDG, Chris Bakke, est un utilisateur prolifique de Twitter, où ses blagues virales et ses commentaires sur l’industrie technologique ont attiré plus de 140 000 abonnés, dont Elon Musk.

Pour l’heure, aucune annonce officielle n’a été faite, mais le site de Laskie indique que « la plateforme n’est plus disponible ».

La super application est en préparation

Il y a quelques jours, Elon Musk annonçait que Linda Yaccarino, dirigeante du pôle publicité de NBC Universal, allait le remplacer au poste de PDG de Twitter. Le milliardaire continuera de gérer tout ce qui touche à la technologie du réseau social. Bien que distinctes, ces deux manœuvres semblent pointer vers un même objectif : la mise en place progressive de l’application X.

À terme, Musk espère en effet que Twitter formera, avec d’autres services, une super application sur le modèle chinois, comme WeChat par exemple. Ainsi, la plateforme fera office de réseau social mais également de moyen de paiement ou même de messagerie. C’est notamment pour cette raison que Twitter améliore les messages privés, avec l’arrivée du chiffrement de bout en bout, entre autres.

La manière dont Musk envisage d’intégrer Laskie dans cette application reste encore incertaine, mais il semble évident que, tout doucement, le Twitter 2.0 tant voulu par l’homme d’affaires commence à se dessiner.