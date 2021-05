La semaine dernière, Twitter confirmait l’arrivée d’un accès payant à sa plateforme. La chercheuse Jane Manchun Wong, qui a pu tester le service, a partagé il y a quelques jours les premières options qu’offrirait Twitter Blue, le forfait premium.

Pour 2,99 dollars par mois, Twitter Blue offre une expérience assez différente de celle que l’on connaît déjà sur le réseau social. Pour donner envie à ses utilisateurs de souscrire à ce forfait payant, l’entreprise a misé aussi bien sur la personnalisation de l’interface que sur de nouvelles options très attendues.

Depuis plusieurs années, nombreux sont les twittos qui réclament une fonctionnalité pour annuler un tweet avant sa publication. C’est désormais possible, mais à condition d’avoir souscrit à Twitter Blue. Ce nouveau bouton devrait être très utile aux utilisateurs qui s’expriment sans réfléchir sur la plateforme, et qui regrettent avant même d’appuyer sur “Tweeter”. Ainsi, un twittos aura entre cinq et dix secondes pour supprimer son tweet avant sa publication, ce qui pourrait aussi s’avérer très pratique en cas d’erreur d’orthographe.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0

Il n’est pas rare pour les utilisateurs passant beaucoup de temps sur Twitter d’ajouter de nombreux tweets à leurs signets, et de ne jamais les retrouver. Avec l’abonnement premium, il est possible de les classer dans des dossiers en fonction de leurs sujets. Les twittos n’auront plus à chercher pendant des heures un tweet qu’ils ont aimé des jours auparavant et d’y voir plus clair dans le type de contenus qu’ils mettent en favoris.

Twitter Blue offrira un mode de lecture pour les threads, nombreux sur le réseau social. Cette option transforme les tweets en un seul texte afin de faciliter la lecture. Pour le moment, la fonctionnalité semble toujours en phase de test.

Twitter confirms “Twitter Blue”, which costs $2.99 per month by publicly including such In-App Purchase on the App Store

For testing, I’ve become the first paying Twitter Blue customer 😅

Twitter Blue comes with Color Themes as well as custom App Icons

Reader Mode coming soon https://t.co/RxQHwi6apl pic.twitter.com/UC7kfNS9PE

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 27, 2021