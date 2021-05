C’est ce jeudi 6 mai, et après plusieurs jours de rumeurs, que Twitter a confirmé l’arrivée d’une option de pourboires appelée Tip Jar, reprise du nom de la célèbre “boîte à pourboires” qu’utilisent les américains. Une bonne nouvelle pour les créateurs, qui pourront être récompensés et soutenus en un simple clic.

Tip Jar, une nouvelle façon de soutenir ses créateurs préférés

Après un trimestre en demi-teinte, Twitter poursuit une nouvelle stratégie avec, au cœur de celle-ci, la monétisation. Pour cela, il présente Tip Jar, qui permettra aux utilisateurs du réseau social de faire des dons à leurs comptes favoris. "C'est la première étape de notre plan pour créer de nouvelles façons de donner et recevoir du soutien sur Twitter - avec de l'argent", a déclaré l'entreprise californienne dans un communiqué.

Si un compte dispose du Tip Jar, une icône s’affichera à côté du bouton “Suivre” sur son profil. En appuyant sur cette icône, un utilisateur pourra choisir un des services de paiement en ligne disponible pour ce compte. Pour le moment, Twitter propose Paypal, Venmo, Patreon, Bandcamp et CashApp. Sur Android, les pourboires peuvent aussi être envoyés à travers Spaces, que le réseau social a récemment étendu aux comptes avec 600 abonnés. Contre toute attente, l’entreprise a indiqué qu’elle ne prendrait pas de commission sur ces dons.

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait changer beaucoup de choses pour les créateurs, mais aussi pour les utilisateurs. En effet, il n’est pas rare de voir certains d’entre eux partager leurs comptes PayPal ou Patreon sous leurs tweets et threads pour financer un projet par exemple. Ainsi, il n’est pas surprenant de voir cette nouvelle option arrivée sur Twitter.

show your love, leave a tip now testing Tip Jar, a new way to give and receive money on Twitter 💸 more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter) May 6, 2021

Pour le moment, seulement un groupe limité de personnes, comprenant des journalistes, des créateurs, des experts et des ONG, peuvent ajouter l’option à leur profil. En revanche, tous les utilisateurs dont les paramètres sont en anglais peuvent verser leur contribution, sur iOS comme sur Android. "C'est vous qui menez la conversation sur Twitter et nous voulons que vous puissiez plus facilement vous soutenir les uns les autres au-delà des Follows, Retweets, et Likes", a indiqué Twitter.

Si ses bénéfices ont été portés par la publicité au cours du dernier trimestre, Twitter souhaite désormais diversifier ses sources de revenus. Pour cela, il mise sur des nouvelles options de monétisation comme celle-ci, qui pourraient attirer un peu plus d’influenceurs sur sa plateforme, à l’heure où Snapchat multiplie les investissements pour ces derniers. Par ailleurs, les abonnements payants pour les comptes préférés des utilisateurs, devraient bientôt voir le jour sur Twitter.