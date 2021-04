Une fois n'est pas coutume, c'est en fouillant dans le code caché de Twitter que la chercheuse Jane Manchun Wong a découvert les premières traces notables des Super Follow au sein du réseau social. Surprise, la fonctionnalité d'abonnement payant n'arriverait pas seule : elle s'accompagnerait également d'une option de "pourboires".

La monétisation au coeur de la nouvelle stratégie de Twitter

Depuis son lancement en 2006, Twitter a connu des périodes relativement critiques : perte conséquente d'utilisateurs, difficultés à attirer les annonceurs, le piratage de centaines de comptes appartenant à des personnalités influentes, l'arrivée de réseaux sociaux concurrents puissants tels que TikTok et Snapchat, ou encore des difficultés à se renouveler et à faire évoluer sa plateforme... Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'oiseau bleu n'a pas navigué sur un long fleuve tranquille.

Il semble toutefois qu'il ait fini par apprendre de ses erreurs. Depuis plusieurs mois, Twitter cherche à se construire un modèle économique moins dépendant des annonceurs, et donc plus stable, tout en rendant sa plateforme plus moderne et en adéquation avec les codes actuels. Pour cela, le réseau social a notamment exploré la solution de rendre TweetDeck payant, mais pas que. Lors de sa conférence "Analyst Day" qui s'est tenue au mois de février dernier, Twitter a annoncé l'arrivée de pléthore de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles le Super Follow.

Concrètement, il s'agit d'un système d'abonnement payant permettant aux utilisateurs de Twitter d'avoir accès à des contenus exclusifs créés par d'autres membres de la plateforme. L'intérêt est double : d'un côté, les créateurs du réseau social pourront enfin monétiser leurs contenus, et de l'autre, Twitter pourra, à terme, toucher une commission sur les abonnements payés.

Après les promesses, l'heure est à l'action : les premières traces de cette fonctionnalité ont été trouvées au sein de Twitter, en plus d'un nouveau bouton "pourboires" qui devrait permettre aux utilisateurs d'effectuer des dons monétaires entre eux.

Les pourboires et les Super Follow montrent le bout de leur nez

Comme le montrent les images dévoilées par Jane Manchun Wong sur son compte Twitter, la fonctionnalité Super Follow devrait se matérialiser soit par un petit bouton circulaire placé à la gauche du bouton "Suivre" actuel, soit par un gros bouton ovale abritant le texte "Super Follow". Twitter mènerait en ce moment même des tests visant à déterminer laquelle de ces deux solutions serait la plus judicieuse (et surtout la plus engageante) au sein de sa plateforme.

Twitter is working on the “Super Follow” button, as a small circular button , or a big “Super Follow” one p.s. that cash button is for tipping: https://t.co/A6Q6TiA1ku Twitter is also making their color scheme more monochrome, and is also using their new “Chirp” font https://t.co/qSEjh0ohm8 pic.twitter.com/jb3Y9o4Yct — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 23, 2021

Au-delà des premiers signes du Super Follow, Jane Manchun Wong a également repéré l'arrivée d'une fonctionnalité de "pourboires". Concrètement, celle-ci devrait permettre aux utilisateurs de faire des dons monétaires ponctuels à leurs créateurs préférés. Comme on peut le voir dans l'image ci-dessous, il devrait être possible de choisir parmi plusieurs plateformes pour effectuer un don : BandCamp, Cash App, Patreon, Paypal et Venmo font notamment partie de la liste.

Twitter is working on Tip Jar right on the user profile https://t.co/kqzQmiDFKc pic.twitter.com/VacGyJJ8DU — Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 22, 2021

Notons que Twitter n'a pas officialisé l'arrivée de cette fonctionnalité, et il se pourrait que celle-ci ne soit jamais lancée. Toutefois, si tel était le cas, elle ne serait sûrement pas disponible à tous les utilisateurs. En effet, il y aurait de grandes chances pour que celle-ci soit limitée d'une façon ou d'une autre, que ce soit par un nombre minimum d'abonnés, ou encore par l'obtention de la certification Twitter. L'avenir nous le dira.