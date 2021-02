Lors de sa conférence « Analyst Day » qui s’est tenue en ligne ce jeudi 25 février 2021, Twitter a annoncé pléthore de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, l’arrivée des abonnements payants « Super Follow », le lancement des « communautés », des pages dédiées aux entreprises et de l’auto block.

Avec Super Follow, payez pour avoir accès aux contenus exclusifs de vos twittos préférés

En juillet 2020, on apprenait que Twitter envisageait de mettre en place des abonnements payants sur sa plateforme. Après plusieurs mois de réflexion et de développement, cette fonctionnalité est enfin officielle. Baptisée « Super Follow », elle permettra aux utilisateurs de l’oiseau bleu de faire payer leurs followers contre un accès à des contenus additionnels exclusifs : tweets et fleets bonus, ajout à un groupe communautaire vocal, badge spécial, newsletters inédites… Autant d’avantages qui pourront être offerts contre un soutien financier.

Pour les utilisateurs de Twitter, c’est évidemment une bonne nouvelle. Avant les Super Follow, le réseau social ne leur avait jamais permis de tirer des revenus de leurs contenus de façon directe. L’oiseau bleu s’aligne ainsi sur d’autres grandes plateformes sociales (Patreon, Facebook, YouTube, Twitch, GitHub) qui disposent, depuis un certain temps déjà, de services similaires. Reste maintenant à savoir si les usagers de Twitter seront enclins à payer 4,99 dollars pour mois pour accéder aux contenus exclusifs de leurs twittos préférés… L’avenir nous le dira.

Twitter announces “Super Follow”, like Patreon but on Twitter https://t.co/5YBmEfgsUn pic.twitter.com/aY9g1ozoJz — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 25, 2021

Les pages entreprises font leur arrivée sur Twitter

Jusqu’à présent sur Twitter, les comptes d’entreprises et les comptes d’utilisateurs classiques ne présentaient aucune différence. Un manquement que l’oiseau bleu corrige enfin, avec l’arrivée de pages spécifiques pour les marques et les sociétés. Comme on peut le remarquer sur les captures d’écran présentées ci-dessous, ces nouveaux profils business permettront d’ajouter une adresse, des horaires d’ouverture, ainsi qu’un bouton de contact direct.

Notons par ailleurs que les entreprises pourront également promouvoir des tweets rapidement grâce à la fonctionnalité « Quick Promote », comme le proposent déjà Facebook et Instagram sur leur plateforme.

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 25, 2021

Avec les communautés, Twitter s’inspire directement des groupes Facebook

Twitter a également annoncé l’arrivée de « Communities » (« communautés » en français), une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs du réseau social de créer et rejoindre des « salons » destinés à favoriser les échanges autour de centres d’intérêts et sujets spécifiques. Durant sa présentation, l’oiseau bleu a par exemple imaginé des communautés centrées sur les chats, les plantes, ou encore les surfeuses.

Ça vous dit quelque chose ? C’est normal. Cette fonctionnalité ressemble à s’y méprendre aux « groupes » de Facebook qui ont en grande partie contribuer au succès du réseau social de Mark Zuckerberg, mais c’est le jeu… Les réseaux sociaux n’hésitent plus à « s’inspirer » entre eux pour faire évoluer leurs plateformes, et il faut avouer que cette fonctionnalité semble particulièrement adaptée à Twitter puisque les discussions entre utilisateurs sont au coeur de son expérience.

Twitter announces Communities, like Facebook Groups but on Twitter (they’ve started working on it in the web app since at least few weeks ago) https://t.co/5YBmEfgsUn pic.twitter.com/JlkrZNjLBo — Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 25, 2021

L’Auto Block, une fonctionnalité pour prévenir du harcèlement en ligne

Réputé pour être un réseau social sur lequel le harcèlement est monnaie courante, Twitter mène un effort supplémentaire pour éradiquer ce phénomène de sa plateforme avec l’arrivée de la fonctionnalité « Auto Block ». Une fois activée sur votre compte, cette option bloquera automatiquement pour vous les utilisateurs qui enfreignent les politiques de Twitter, tout en mettant en sourdine ceux qui recourent à des insultes, ont des propos grossiers, et/ou des discours haineux.