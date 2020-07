Financièrement impacté par la crise sanitaire du Covid-19, Twitter explore désormais de nouveaux moyens de gagner de l’argent grâce à ses utilisateurs. Jack Dorsey, PDG du réseau social, a notamment déclaré qu’une offre d’abonnement payante était envisagée, rapporte CNN.

Le Covid-19 a largement impacté les réseaux sociaux : si le nombre d’utilisateurs a globalement augmenté, les revenus publicitaires, eux, ont considérablement chuté. Un scénario qu’a vécu Facebook, mais aussi Twitter qui, dès le mois de mars, annonçait que ses revenus allaient dégringoler. Une prévision plus que juste puisqu’au total, le réseau social à l’oiseau bleu a atteint les 186 millions d’utilisateurs actifs quotidiens entre les mois d’avril et juin 2020 (soit une hausse de 34% par rapport à l’année précédente), mais a également subi une perte de 124 millions de dollars.

Forte de ce constat, l’entreprise a décidé d’étudier la mise en place de nouvelles sources de revenus. Parmi les options explorées, l’arrivée d’une offre d’abonnement payante à destination des utilisateurs du réseau social.

Le 10 juillet, une offre d’emploi publiée par Twitter évoquait la création d’une offre d’abonnement payante. Une information qui a été confirmée par Jack Dorsey lui-même lors d’une conférence téléphonique organisée pour discuter des résultats du deuxième trimestre de la société avec des investisseurs. L’information a également été retrouvée dans la lettre aux actionnaires rédigée par Twitter pour le deuxième trimestre 2020. On peut y lire à la page 7 :

“Nous en sommes également aux premiers stades d’exploration de nouvelles sources de revenus potentielles pour compléter notre activité publicitaire. Il pourrait s’agir d’abonnements et d’autres possibilités, et bien que notre réflexion soit à un stade très précoce et que nous ne prévoyions pas de revenus attribuables à ces opportunités en 2020, vous allez peut-être voir des tests ou nous entendre en parler davantage au fur et à mesure de l’avancement de nos travaux”.