Il semblerait que Twitter soit actuellement en train de travailler au développement d’une plateforme d’abonnement payante pour son réseau social. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre une récente offre d’emploi publiée par la firme à l’oiseau bleu. Une information repérée par The Verge, qui précise le nom de code de ce projet : Gryphon.

Récemment, une offre d’emploi publiée par Twitter a mis les feux aux poudres. Dans celle-ci, on apprend que le réseau social cherche un “ingénieur logiciel full-stack” pour intégrer une équipe baptisée “Gryphon”, et dont la mission est de “construire une plateforme d’abonnement qui pourra être réutilisée par d’autres équipes dans le futur“. Puis, de préciser que c’est “une première pour Twitter“.

Si cette offre d’emploi dévoile que le réseau social est en train de travailler sur une offre d’abonnement payante, elle ne précise pas, cependant, la teneur de celle-ci. À noter qu’actuellement, Twitter génère la grande majorité de ses revenus par la vente de ses espaces publicitaires. Pour rappel, au mois de mars 2020, le réseau social a estimé que ses revenus publicitaires allaient dégringoler en raison du Covid-19. Serait-ce cette situation qui a amené Twitter à construire un nouveau moyen de revenus à travers une offre d’abonnement ? Difficile à dire à l’heure actuelle.

Quoi qu’il en soit, il semble que Twitter cherche à garder ce projet aussi secret que possible. Quelques heures après sa publication, l’offre d’emploi a été modifiée. Désormais, elle ne mentionne plus un quelconque lien avec la firme à l’oiseau bleu.

UPDATE: Twitter has edited its engineer job listing, removing any mention of their internal team or their subscription feature.

The job listing now says they’re seeking an “Android engineer.” pic.twitter.com/J0LqzUSpKx

— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) July 8, 2020