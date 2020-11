Le 10 novembre 2020, dans un communiqué, Acast, suédois leader mondial du podcast, annonce un partenariat avec Patreon, première plateforme mondiale étasunienne de financement participatif pour les créateurs de contenus. Grâce à cette collaboration, les créateurs utilisant Acast Access pourront publier des podcasts uniquement pour leurs abonnés, et donc percevoir de nouveaux revenus. La déclaration d’Acast précise qu’après plusieurs mois de tests, la version finale doit sortir en novembre 2020.

Patrick Beja, podcasteur indépendant qui utilise Acast et Patreon, félicite ce nouveau pas vers la monétisation : « Cette collaboration entre Acast et Patreon devrait faciliter la vie des créateurs et simplifier celle des auditeurs en nous offrant plus de flexibilité et de visibilité ainsi que de nouveaux outils plus adaptés à notre activité, ce qui est essentiel pour de nombreux podcasteurs indépendants comme moi. Leur rapprochement est le signe d’une maturation de l’industrie qui bénéficie à tous ses acteurs ». Les contenus payants pourront être partagés sur la majorité des plateformes : l’application Acast, Apple Podcasts, Amazon Music, Pocket Casts, Overcast, etc. Les abonnés aux podcasts sont appelés contributeurs, ce qui est à la fois bénéfique pour fédérer une communauté ; mais aussi pour qu’auprès des consommateurs, ce service payant soit plus perçu plus comme une aide aux créateurs, que comme un abonnement.

Au-delà de tirer des bénéfices sur la monétisation, les créateurs pourront accéder à des analyses d’audience, comme les données démographiques des auditeurs, ou l’audience par application. « Chez Patreon, nous favorisons un écosystème où les créateurs de podcast peuvent se connecter avec leur public et, en fin de compte, changer la façon dont leur créativité est valorisée », déclare le ‘creator success director’ de Patreon, Brian Keller.

Techniquement, le contenu sera publié par un flux RSS privé et réservé uniquement aux “contributeurs” de Patreon. Ces flux permettent également d’avoir différents niveaux d’adhésion. Pour les podcasteurs, la gestion des contenus privés et publics s’effectue depuis une même interface.

Acast est la seule société de podcast à avoir obtenu les quatre normes de mesure conformes à l’Interactive Advertising Bureau (IAB), organisation étasunienne qui regroupe les acteurs de la publicité sur internet pour développer des normes, mener des recherches, et fournir un soutien juridique. De quoi s’assurer à ce que le podcast devienne un média d’avenir.