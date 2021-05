Si la chercheuse Jane Manchun Wong avait découvert les premiers indices sur le lancement des Super Follow et d’un forfait payant sur Twitter, le réseau social n’avait pas confirmé leur arrivée. Quelques détails avaient été donnés sur les Super Follow, mais le directeur financier de l’entreprise a, cette fois, certifié aux investisseurs que l’accès premium ferait bel et bien son arrivée prochainement.

Pour diversifier ses revenus, Twitter accélère le processus de monétisation sur sa plateforme. Pour cela, elle a annoncé l’arrivée des Super Follow. Concrètement, il s’agit d’un système d’abonnement payant qui permet aux twittos d’avoir accès à des contenus inédits créés par d’autres utilisateurs. Cette nouveauté permettra non seulement aux créateurs présents sur Twitter de monétiser leur travail, mais aussi au réseau social de toucher une commission sur les abonnements payés.

Twitter is working on the “Super Follow” button,

as a small circular button, or a big “Super Follow” one

p.s. that cash button is for tipping: https://t.co/A6Q6TiA1ku

Twitter is also making their color scheme more monochrome, and is also using their new “Chirp” font https://t.co/qSEjh0ohm8 pic.twitter.com/jb3Y9o4Yct

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 23, 2021