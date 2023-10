X, anciennement Twitter, vient d’annoncer un partenariat avec Paris Hilton et son agence de publicité numérique 11:11 Media. Il sera centré sur le live shopping et d’autres contenus exclusifs. En parallèle, la plateforme expérimente un nouveau processus de streaming de jeux vidéo pour élargir ses options de contenu. La super-application voulue par Elon Musk prend progressivement forme.

Linda Yaccarino a été nommée PDG du réseau social avec un objectif bien précis : « construire le Twitter 2.0 ». Très rapidement, la femme d’affaires a fait savoir qu’elle comptait diversifier les sources de revenus de l’entreprise en explorant les partenariats vidéo, créateurs et commerciaux. Cette première collaboration avec Paris Hilton en est le parfait exemple.

Établi sur deux ans minimum, l’accord comprend la création de quatre programmes vidéo originaux pour X chaque année. Live shopping et discussions sur Spaces sont au programme. Paris Hilton fera également la promotion des nouveaux produits et fonctionnalités X lors de leurs lancements.

The queen of pop culture, music, business, and TV is #Sliving on X. @ParisHilton welcome to the @X family, we’re excited to launch an official partnership with you and your next-gen media company 11:11. Together we’re going to create a launchpad for new initiatives in video and… pic.twitter.com/7ctohyn3Nb

— Linda Yaccarino (@lindayaX) October 2, 2023