Linda Yaccarino s’est adressée pour la première fois aux investisseurs de Twitter ce jeudi 15 juin en tant que Directrice générale. Aux côtés d’Elon Musk, propriétaire du réseau social depuis octobre dernier, de nouvelles options de sources revenues sont envisagées pour redresser la santé économique et l’image de l’entreprise à l’oiseau bleu.

Twitter mise sur la vidéo, les créateurs et les partenaires commerciaux

Ces derniers mois furent chaotiques pour Twitter. Licenciements de milliers d’employés, modération laxiste du contenu, départ de multiples annonceurs… Nombreuses sont les raisons ayant mis à mal les finances déjà compliquées de l’entreprise. Selon une estimation du gestionnaire de fonds Fidelity, le réseau social vaudrait le tiers des 44 milliards de dollars de son prix d’achat.

Linda Yaccarino a pris ses fonctions le 5 juin dernier à la tête du réseau social pour « construire le Twitter 2.0 ». Une vision qu’elle détaille sur un fil de discussion Twitter. La spécialiste de la publicité, passée notamment par la présidence de NBC Universal, a pour mission de reconquérir les annonceurs en leur prouvant que Twitter est une plateforme digne de confiance. Pour cela, elle s’est adressée aux investisseurs avec de nouvelles idées de sources de financement.

Selon Reuters, Linda Yaccarino a annoncé que la société était en pourparlers pour des partenariats potentiels avec des personnalités politiques du divertissement, des services de paiement et des éditeurs de nouvelles et de média.

Twitter cherche d’autres leviers pour accroître ses revenus. La vidéo verticale est l’un des axes majeurs de développement. Ce type de contenu représente désormais plus de 10 % du temps passé sur le réseau. Raison pour laquelle Twitter envisage de vendre des publicités et parrainages à côté de contenus de créateurs de vidéos. L’une des figures actuelles n’est autre que Tucker Carlson : ancien animateur de Fox News, il a lancé, plus tôt ce mois-ci, une nouvelle émission appelée « Tucker sur Twitter ».

Par ailleurs, Musk souhaite faire de Twitter (renommé commercialement « X Corp ») une « super-app » à l’image de WeChat en Chine. Il aurait demandé des « licences de transfert d’argent » dans les États américains pour en faire une plateforme commerciale et financière.

Pour autant, les dépenses publicitaires du réseau se portent déjà mieux. Elles ont augmenté d’au moins 40 % d’une année sur l’autre selon les propos de la nouvelle Directrice générale. Si les principaux annonceurs ont quitté le navire quelque temps, ils ont fini par revenir, dessinant une tendance plutôt positive pour Twitter. Parmi ceux qui ont fait machine arrière, rien de moins que Warner Bros, Mondelez, McDonald’s et Walmart.

Les revenus publicitaires ne seraient donc plus les seules rentrées d’argent pour Twitter. En voulant diversifier ses revenus, la plateforme espère stabiliser sa situation économique.