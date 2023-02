Pendant le week-end du 25 et 26 février, Elon Musk a mené une nouvelle campagne de licenciements au sein de Twitter, alors que le milliardaire continue de vouloir réduire les dépenses de l’entreprise.

Une réduction drastique des effectifs de Twitter

Peu de temps après son rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars, Elon Musk a mené une vaste campagne de licenciements qui a affecté près de la moitié du personnel. Il a continué de remercier des salariés de Twitter depuis ; au mois de décembre, la société comptait environ 2 000 salariés, contre 8 000 lorsqu’il est arrivé à sa tête.

Si l’on aurait pu croire que cette campagne était désormais terminée, Musk a prouvé le contraire. Ce samedi, il a licencié environ 50 employés de Twitter, rapporte le Wall Street Journal. Certains d’entre eux ont été licenciés via un e-mail leur indiquant que leur poste avait été supprimé après un examen plus large. « Aujourd'hui est votre dernier jour de travail dans l'entreprise », indiquait le courriel.

Parmi les personnes remerciées, se trouve la chef de produit Esther Crawford, qui a redoublé d’efforts lors de l’arrivée de Musk en dormant, entre autres, dans les locaux de Twitter. Le milliardaire l’a d’ailleurs chargée de superviser le développement de la nouvelle version de Twitter Blue, mais a finalement décidé de la faire partie également.

« La pire chose que vous puissiez penser en me voyant me lancer à fond dans Twitter 2.0, c'est que mon optimisme et mon travail acharné étaient une erreur. Ceux qui raillent et se moquent sont nécessairement sur la touche et non dans l'arène. Je suis profondément fière de l'équipe qui a su se construire à travers tant de bruit et de chaos », assure-t-elle dans un post sur Twitter.

Les employés qui restent devraient avoir des bénéfices

Dès son arrivée, Musk a expliqué que le réseau social perdait 4 millions de dollars par jour et n’a pas écarté une possible faillite. Dans cette optique, il cherche à réduire les dépenses de manière drastique, en refusant de payer des factures et loyers par exemple, ce qui vaut à Twitter plusieurs poursuites juficiaires.

En amont, il recherche de nouvelles sources de revenus à tous les échelons et a récemment déclaré que la plateforme atteindrait le seuil de rentabilité en 2023. Visiblement, cela passe par des licenciements à répétition. Toujours selon le Wall Street Journal, Musk a envoyé un courriel au personnel restant, affirmant que Twitter avait achevé une difficile refonte organisationnelle et que les employés restants sont hautement considérés par leurs collègues.

Dès le 24 mars, ces derniers devraient bénéficier d’importantes attributions d'actions et d'autres rémunérations basées sur leurs performances.