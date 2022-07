Dans un billet de blog, Twitter a partagé des données sur l’importance des sujets liés au gaming sur sa plateforme. Sans surprise, les tweets au sujet des jeux vidéo sont de plus en plus nombreux.

Quels jeux en tête du classement ?

Durant la première moitié de 2022, le réseau social a ainsi dénombré 1,5 milliard de tweets sur les jeux vidéo, soit une hausse de 36 % par rapport à la même période de 2021, qui établissait d’ores et déjà un record. Comme le note le média VentureBeat, Twitter a pu bénéficier d’événements importants dans le monde du gaming, à l’instar de l'E3 et de l’ensemble des différents événements tels que le Xbox Showcase, le Playstation's State of Play et le Summer Game Fest.

Dans la même catégorie Officiel : Microsoft sera chargée de l’activité publicitaire de Netflix

Le jeu vidéo qui a le plus été évoqué sur Twitter, tout comme en 2021, est Genshin Impact. Le second est Wordle, alors que les joueurs s’empressaient de partager le mot du jour sur la plateforme. À la troisième place, on retrouve Ensemble Stars. Des titres comme Apex Legends, La Légende de Zelda et Final Fantasy sont également présents dans le top 10.

Le pays qui a le plus évoqué les jeux vidéo sur le réseau social est le Japon, il est suivi des États-Unis et de la Corée du Sud. La France ne figure pas dans le classement partagé par Twitter, le seul pays situé en Europe présent dans le top 10 étant le Royaume-Uni.

L’eSport attire de plus en plus

Les thématiques liées à l’eSport ont connu un immense succès sur la plateforme, notamment grâce à des événements tels que Call of Duty League, Valorant Champions Tour et Professional Gamers League Counter-Strike : Global Offensive.

De manière globale, le marché de l’eSport connaît une importante croissance depuis la pandémie, alors que les gens bloqués chez eux s’y sont davantage intéressés. Il s’agit ainsi d’un secteur qui génère de plus en plus de revenus, et selon Newzoo, entreprise spécialisée dans l’analyse des données du marché du jeu vidéo, il pourrait représenter 1,38 milliard de dollars d’ici fin 2022.

Twitter est une plateforme plus sociale qu’avant

Twitter a partagé un autre fait intéressant : les Spaces et les Communities ont également contribué à faire grandir les thématiques autour du jeu vidéo sur la plateforme. Par exemple, le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft a fait l’objet du Space le plus écouté en matière de gaming.

Ces différentes fonctionnalités introduites récemment font de Twitter une plateforme bien plus sociale qu’elle ne l’était auparavant, et cela peut également expliquer pourquoi les conversations autour de centres d’intérêt communs y prennent une place de plus en plus importante.

Bien sûr, l’attrait grandissant des gens pour le jeu vidéo explique également cette tendance : le marché du gaming devrait en effet dépasser les 200 milliards de dollars en 2022.