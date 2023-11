Les relations déjà conflictuelles entre Elon Musk et les annonceurs pourraient prendre un tournant crucial et surtout, défavorable à X. Lors d’une interview, le milliardaire n’a pas hésité à insulter les marques qui suspendent leurs activités sur la plateforme depuis quelques jours.

Bob Iger spécifiquement ciblé

Il y a quelques jours, des géants de l’industrie, à l’instar de Disney, d’Apple ou de Microsoft, ont déserté la plateforme à la suite d’un tweet d’Elon Musk approuvant une théorie du complot sur les personnes juives. Dans le même temps, l’ONG Media Matters a rapporté que X avait placé des publicités pour certaines entreprises à côté de messages pro-nazis. L’entreprise a porté plainte contre l’organisme, attestant qu’il avait « manipulé » ses algorithmes, mais les annonceurs semblent avoir choisi leur camp et continuent de quitter le réseau social.

Les conséquences pourraient être dramatiques pour X, qui risque de perdre jusqu’à 75 millions de dollars de recettes publicitaires d’ici à la fin de l’année. Il s’agit habituellement de sa période la plus prolifique. Invité à la conférence New York Times DealBook Summit ce mercredi 29 novembre, Elon Musk, s’il s’est tout de même excusé pour le tweet tant controversé, a tenu des propos qui pourraient encore empirer la situation, devant une foule de partenaires publicitaires potentiels.

« Si quelqu’un veut me faire chanter avec de la publicité, me faire chanter avec de l’argent ? Allez vous faire f***** », a asséné le propriétaire de X, avant de réitérer : « Allez vous faire f*****. Est-ce que c’est clair ? ». Et si ces insultes n’étaient pas suffisantes, il a par la suite directement ciblé Bob Iger, le PDG de Disney.

Compte tenu du nombre de poids lourds appartenant à Disney, comme ESPN, Marvel ou encore 20th Century Fox, cette réprimande n’est sans doute pas la meilleure manœuvre de la carrière d’Elon Musk.

La fois de trop pour Musk ?

« Ce que ce boycott publicitaire va faire, c’est tuer l’entreprise », a continué le milliardaire, visiblement offensé. Difficile de savoir ce qu’en pense Linda Yaccarino. La PDG de X, justement sélectionnée pour sa grande expérience dans le secteur publicitaire, s’efforce depuis des mois à améliorer les relations de l’entreprise avec les marques.

Depuis le rachat de Twitter par Musk en octobre 2022, les annonceurs ont été nombreux à quitter la plateforme en raison de la personnalité sulfureuse de l’homme d’affaires. Résultat, ses bénéfices sont en chute libre. La dernière sortie d’Elon Musk pourrait bien sceller son avenir.

Si le milliardaire tente de diversifier ses sources de revenus, l’entreprise dépend encore majoritairement de la publicité. Cette fois, le lien avec les grandes marques semble définitivement rompu.