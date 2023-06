La nouvelle directrice générale de Twitter, Linda Yaccarino, prépare une série de mesures pour de nouveau attirer les annonceurs. Ces derniers avaient décidé d’abandonner la plateforme lorsqu’Elon Musk en est ...

La nouvelle directrice générale de Twitter, Linda Yaccarino, prépare une série de mesures pour de nouveau attirer les annonceurs. Ces derniers avaient décidé d’abandonner la plateforme lorsqu’Elon Musk en est devenu l’actionnaire majoritaire, jugeant que le réseau social n’était plus sûr pour les marques.

Linda Yaccarino va sur le terrain, à la reconquête des annonceurs et des créateurs de contenus

Selon les informations du Financial Times, lors d’une réunion regroupant l’ensemble des employés de l’équipe commerciale de Twitter, Linda Yaccarino a déclaré « qu’ils allaient devoir travailler dur pour regagner la confiance des annonceurs ». Elle a ensuite ajouté « qu’elle allait devoir mener un combat au corps à corps, en allant persuader les marques en personne, plutôt qu’en les contactant au téléphone ou en visioconférence ».

Dans les prochaines semaines, la nouvelle dirigeante prévoit de rencontrer des partenaires médias, des éditeurs et des agences de talents dans le but d’attirer plus de célébrités, de personnalités politiques, et des influenceurs de renom sur la plateforme. Avec l’arrivée de ces nouvelles personnalités, elle espère faciliter les accords de parrainage entre les créateurs de contenus et les annonceurs.

Outre ces multiples rendez-vous, Linda Yaccarino a pour objectif d’introduire un service de publicité vidéo. Diffusé en plein écran sur les smartphones et les ordinateurs, ce flux vidéo présenterait du contenu proposé par les influenceurs et serait entrecoupé d’annonces publicitaires. Ce format fait inévitablement penser au système de stories proposées par Instagram ou au format de vidéos courtes exploité par TikTok. Par le passé, les anciens dirigeants de Twitter avaient déjà pensé à inclure une fonctionnalité similaire sur la plateforme.

Plusieurs objectifs sur le long terme qui conviennent à Elon Musk

Linda Yaccarino souhaite également s’appuyer sur l’intelligence artificielle générative pour doper son offre pour les annonceurs. Ainsi, les marques qui travailleraient sur la plateforme pourraient créer, tester et améliorer leurs campagnes publicitaires plus facilement. Il s’agit là d’un objectif sur le long terme, Twitter ne s’étant pas immiscé dans la course à cette technologique, contrairement à Meta. Toutefois, Elon Musk a fondé une start-up qui compte bien se faire une place dans ce milieu.

Enfin, Linda Yaccarino a également fait écho aux systèmes de paiement intégré. Elle considère, tout comme Elon Musk, que « cela pourrait ouvrir de nouvelles opportunités pour commerce électronique et le marketing de produits dans l’application ». Néanmoins, l’installation de cette fonctionnalité reste complexe et coûteuse à mettre en place. Là encore, la dirigeante considère qu’il faudra plusieurs années avant que cela se concrétise.

L’ancienne responsable de la publicité chez NBC Universal, est devenue le 5 juin 2023, la nouvelle directrice générale de Twitter. Elon Musk lui a offert ce poste, conscient qu’elle possède une solide expérience du marché de la publicité et des médias.