Twitter est un réseau social de micro-information, sur lequel on retrouve de nombreux tweets, personnels, de longs threads, mais également de nombreuses vidéos mignonnes et drôles. Les vidéos publiées sur Twitter, sont parfois sous-estimées, comparées à celle postées sur Instagram, Facebook ou encore TikTok. TikTok, c’est le dernier réseau social à la mode, notamment chez les jeunes et qui pourrait prochainement être interdit aux USA. De plus, nous avons récemment appris que le réseau social à l’oiseau bleu pourrait en plus de Microsoft également être intéressé par le rachat de TikTok.

Si l’on mélange ces deux réseaux sociaux, Twitter + TikTok, on obtient tout simplement TwikTwok ! Une web application, qui ne nécessite aucune installation et regroupe les meilleures vidéos publiées sur Twitter, dans une interface très similaire à TikTok. Les vidéos sont choisies de manière aléatoire parmi les meilleurs comptes vidéos Twitter.

Twitter + TikTok = TwikTwok



Comme sur TikTok, on retrouve sur chaque vidéo, le nom de la personne ayant publiée la vidéo et une description. Sur la droite et à la verticale apparaît la photo de profil Twitter du compte, le nombre de likes que la vidéo a reçu, le nombre de retweets et un bouton pour activer ou désactiver le son. Pour changer de vidéo, il suffit de bouger la souris de son ordinateur du haut vers le bas, ou bien dans le sens inverse pour revenir sur une vidéo déjà vue. Sur mobile, c’est le même fonctionnement que sur l’application TikTok, il suffit de scroller pour voir défiler les vidéos.

Pour qu’une vidéo soit republiée sur TwikTwok, il suffit d’utiliser le #twiktok, dans la description de cette dernière.

TwikTwok a été mis en avant il y a quelques jours sur Product Hunt. Par ailleurs, quelqu’un a partagé le site sur Hacker News et a permis au “réseau social” de recueillir plus de 12 000 nouveaux utilisateurs en quelques heures.