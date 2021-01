Twitter vient de faire l’acquisition de la plateforme Breaker, une application sociale hébergeant des podcasts. Son équipe devrait se pencher sur le développement de Spaces, la fonctionnalité de Twitter actuellement en test.

Fondée en 2016 alors que les podcasts ne connaissaient pas la même popularité qu’actuellement, Breaker a permis de démocratiser ce format. Dans un billet de blog, son fondateur Eric Berlin déclare :

« Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que l’équipe de Breaker rejoint Twitter ! Leah et moi sommes depuis longtemps des utilisateurs enthousiastes de Twitter, et nous sommes maintenant impatients de contribuer à créer de nouvelles expériences pour la communauté Twitter. Ici, chez Breaker, nous sommes vraiment passionnés par la communication audio et nous sommes inspirés par la façon dont Twitter facilite les conversations publiques pour les gens du monde entier. Nous sommes impressionnés par l’esprit d’entreprise de Twitter et enthousiasmés par les nouvelles expériences que l’équipe est en train de créer ».

L’équipe de Breaker va aider à l’amélioration de Twitter Spaces, un espace où les utilisateurs peuvent communiquer vocalement de la même manière que sur l’application Clubhouse, qui connaît un gain de popularité impressionnant depuis la fin de l’année 2020. C’est surtout au niveau de la modération que Twitter va avoir besoin d’aide, le réseau social a connu de nombreux soucis pour contenus haineux sur sa plateforme, et un format vocal en direct pourrait s’avérer très difficile à gérer, domaine dans lequel les équipes de Breaker pourront mettre en avant leur savoir-faire.

In work news, I’m joining Twitter to help build @TwitterSpaces! 🥳 While I’ll very much miss @breaker, I’m so excited to help create the future of audio conversations. https://t.co/0Y8fkbCIFm

— Leah Culver (@leahculver) January 4, 2021