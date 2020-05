Le confinement que nous venons de traverser a littéralement changé notre façon de vivre et de communiquer. Internet s’est imposé comme un canal indispensable pour garder un lien social avec ses amis et sa famille. Facebook l’a bien compris et a annoncé le jeudi 14 mai le lancement officiel de Messenger Rooms, un chat vidéo connecté à Instagram et WhatsApp.

Messenger Rooms est maintenant accessible à tous

C’est la nouvelle alternative à Zoom, Houseparty ou encore Google Meet. Bien que le confinement soit aujourd’hui partiellement terminé en France, les applications de visioconférence vont probablement rester un moyen de communication largement privilégié pour prendre des nouvelles de nos proches, tant que le virus circulera encore. Le 14 mai Facebook a annoncé que Messenger Rooms était désormais accessible à tous, aussi bien sur les téléphones portables que sur les ordinateurs de bureau. Mark Zuckerberg explique que :

“Messenger Rooms est un service conçu pour une utilisation totalement spontanée. Rooms permet de garder une fenêtre ouverte pour permettre à des personnes que vous n’auriez peut-être pas pris la peine d’appeler, de faire un saut chez vous. Je crois que c’est ce qui nous manque en ce moment”.

Rooms permet à un groupe de 50 personnes maximum de se retrouver virtuellement, sans limite de temps, depuis l’application principale de Facebook ou à travers Messenger. Comme l’explique Stan Chudnovsky, vice-président de Messenger : “vous pouvez créer et partager des Rooms sur votre fil d’actualité, dans les groupes et dans les événements. Vous pouvez évidemment choisir qui peut voir et rejoindre votre Room et même retirer certaines personnes si vous le souhaitez”.

On laisse Mark Zuckerberg vous expliquer le fonctionnement de ce nouveau chat vidéo :

Un premier pas vers la fusion des messageries ?

Les organisateurs des Rooms pourront définir au préalable la thématique de la réunion comme : “chill”, “happy hour”, ou encore “réunion de famille”. C’est une option totalement personnalisée qui vous permet d’écrire ce que vous voulez. Ce chat vidéo comporte quelques fonctionnalités intéressantes comme des filtres en réalité augmentée ou encore des arrière-plans virtuels, ce que Zoom propose également.

Pour Facebook, ce nouveau service de visioconférence est l’occasion idéale de repositionner ses différentes applications de messagerie. On peut même se demander si ce n’est pas une première étape avant la fusion de toutes les messageries de Facebook ? Car en effet, Messenger Rooms sera également connecté à Instagram et WhatsApp.