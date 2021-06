Quoi de plus logique pour Spotify que de lancer sa première plateforme authentiquement sociale en format live audio ? Le format a explosé durant la pandémie, notamment avec le succès fulgurant de Clubhouse lancé en mars 2020. Depuis Twitter, Facebook, LinkedIn, Reddit, Discord, lancent leurs plateformes audio en direct.

L’entreprise suédoise a officialisé le lancement du sien, Spotify Greenroom, le 16 juin dans « 135 marchés » sur iOS et Android. Cette nouvelle ne surprendra pas ceux qui suivent l’actualité de la plateforme de streaming. En mai, le PDG de cette dernière, Daniel Ek, exprimait son intérêt pour le format. Plus tôt, en mars 2021 Spotify a racheté en mars 2021 Betty Labs, à l’origine de l’application Locker Room, plateforme audio en direct spécialisée dans le sport.

Locker Room devient Greenroom

Greenroom est en réalité une version évoluée de Locker Room, qui s’étend désormais au-delà du domaine sportif. Les personnes déjà présentes sur le réseau auront juste à la mettre à jour. Des changements de forme ont été opérés, le nom bien sûr, mais aussi le code couleur, devenu vert noir, sans surprise, mais aussi nouveau logo, nouvelle police d’écriture, etc.

Il sera possible de s’inscrire avec ses codes Spotify, ou non, selon le souhait de l’utilisateur. Il sera ensuite chargé de désigner ses centres d’intérêt pour que les rooms les plus pertinentes soient proposées. Les rooms pourront accueillir jusqu’à 1 000 personnes, mais devraient devenir plus spacieuses à l’avenir.

Un fond destiné aux créateurs

L’annonce de l’arrivée de Greenroom s’est faite en parallèle de celle d’un fonds pour les créateurs. Spotify n’a pas détaillé les contours de ce fonds. Les utilisateurs pourront être rémunérés en fonction de leur popularité et de l’engagement sur leur espace. Des accords exclusifs avec des créateurs devraient être également annoncés dans le courant de l’été.

Spotify débarque sur un secteur où chaque plateforme joue déjà des coudes pour entrer. Le savoir-faire de la plateforme suédoise dans le domaine de l’audio n’est plus à démontrer, reste à voir si elle connaît un succès comparable avec son réseau social audio.