Dans un billet de blog publié le 19 avril, Facebook a vanté les mérites du format audio, qui a connu un important gain de popularité suite à la pandémie de Covid-19, puis a fait une annonce à laquelle on ne s’attendait pas forcément : les podcasts débarquent sur le réseau social.

Cette révélation intervient au même moment où Spotify et Facebook ont annoncé un partenariat inédit. Ce dernier va permettre aux utilisateurs d’avoir accès au catalogue du géant du streaming suédois, incluant de la musique et des podcasts, directement depuis l’application Facebook grâce à un lecteur intégré. Cette nouvelle annonce ne concerne toutefois pas la collaboration entre les deux entreprises, puisqu’elle consisterait en un lecteur estampillé Facebook. Dans le communiqué, le dirigeant de l’application, Fidji Simo, explique sa démarche :

« Plus de 170 millions de personnes sont déjà connectées à des centaines de milliers de pages de podcasts sur Facebook, et plus de 35 millions de personnes sont membres de groupes de fans autour des podcasts - mais jusqu'à présent, vous deviez quitter l'application Facebook pour écouter ces épisodes. Dans les prochains mois, vous pourrez écouter les podcasts directement sur l'application Facebook, que ce soit pendant l'utilisation de l'application ou lorsqu'elle est en arrière-plan ».

La firme de Mark Zuckerberg entend donc profiter de l’engouement suscité par les podcasts, dont l’audience a largement augmenté en 2020 en conséquence des mesures de confinement. La semaine dernière, Apple annonçait d’ailleurs le lancement prochain de podcasts payants, et Spotify est sur le point d’en faire de même.

« Nous vous aiderons à trouver facilement de nouveaux podcasts et épisodes en fonction de vos centres d'intérêt, à les commenter et à les recommander à vos amis », explique Facebook. Comme le note The Verge, les podcasts pourraient être très utiles à la plateforme car ils sont principalement basés sur la publicité, Facebook pourrait, de ce fait, collecter les données qui leur sont liées afin de mieux cibler les auditeurs.

L’arrivée future des podcasts dans l’application est la nouvelle preuve du vif intérêt que porte Facebook à l’audio. En effet, l’entreprise a également annoncé la sortie d’une nouvelle fonctionnalité (très) grandement inspirée de Clubhouse, le nouveau réseau social en vogue où les utilisateurs peuvent uniquement échanger par la voix.