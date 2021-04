Après la photo puis la vidéo, Facebook mise désormais tout sur l'audio. Après une journée de rumeurs, l'entreprise a annoncé hier via une interview de son PDG Mark Zuckerberg sur Discord plusieurs produits qui privilégient le contenu vocal comme les podcasts ou bien Live Audio Rooms, un concurrent direct de Clubhouse.

Live Audio Rooms : un concurrent direct de Clubhouse

La nouvelle ne devrait pas étonner grand monde, Facebook sort une nouvelle fois la photocopieuse avec une fonctionnalité appelée Live Audio Rooms, venant directement concurrencer Clubhouse. La fonctionnalité qui devrait être disponible cet été aux personnalités publiques et aux groupes dans un premier temps, permettra aux utilisateurs de la plateforme de créer des salles audio (publiques ou privées) que leurs contacts pourront rejoindre. Ces salles seront mises en évidence en haut du fil d’actualité et via un onglet dédié. Chaque conversation pourra ensuite être enregistrée sous forme de podcast.

Et pour être certain d’attirer le plus grand nombre d’utilisateurs possibles, Facebook propose également un système de monétisation. Les créateurs pourront ainsi monétiser leurs salles, via le système de don d'étoiles de la plateforme, mais aussi via le paiement unique ou par abonnement pour l'accès à une salle audio. De quoi trancher avec ce que LinkedIn tente de reproduire.

Soundbites : le TikTok de l’audio

Dans la suite des nouvelles fonctionnalités à venir, Facebook annonce Soundbites, un outil de création de clips audio de courte durée, tels que des blagues ou des pensées. Un algorithme sera utilisé pour déterminer les clips audio à mettre en avant sur le fil d’actualité des utilisateurs. Une sorte de TikTok de l’audio en quelque sorte.

Un outil d’édition distinct de Facebook sera ainsi proposé pour créer des effets comme une voix de robot ou de dessin animé et l’intelligence artificielle sera mise à profit pour réduire les bruits environnants lors d’un enregistrement dans la rue par exemple. Un fonds sera créé pour les créateurs audio afin de "soutenir les créateurs audio émergents" qui créent du contenu pour SoundBites. La fonctionnalité devrait être disponible au cours des prochains mois.

Podcasts et partenariat avec Spotify

Facebook prévoit également de jouer un rôle plus important dans le podcasting. D’après la société, 70 millions de personnes sur Facebook sont connectées à une page liée à un podcast spécifique, et plus de 35 millions de personnes sont membres de groupes de fans autour des podcasts. Des données qui lui permettent de pouvoir recommander plus facilement des podcasts en fonction des centres d’intérêts de ses utilisateurs. Une intégration avec Spotify sera ainsi proposée afin de permettre aux artistes de faire connaître plus facilement leur musique aux fans, et aux abonnés de se partager podcasts et musiques sur le réseau social. Cette intégration est connue en interne au sein de Facebook sous le nom de projet Boombox.

La liste des fonctionnalités qui est à retrouver sur le blog de Facebook montre que le groupe ne voit pas l’audio comme une simple mode mais bel et bien comme un média d’avenir. "Nous pensons que l'audio sera également un média de premier ordre, et qu'il y a tous ces produits différents à construire sur l'ensemble de ce spectre", a déclaré M. Zuckerberg à Casey Newton, lundi, sur le serveur Discord de Sidechannel. C’est également peut-être déjà la fin pour Clubhouse qui voit son rythme d’adoption s'essouffler et de nouveaux concurrents arriver comme Twitter avec sa fonctionnalité Spaces.