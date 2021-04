Facebook veut définitivement se faire une place dans les conduits auditifs de ses utilisateurs. Plusieurs sources du magazine Recode évoquent des lancements de produits qui pourraient avoir lieu dès aujourd’hui. Ces produits seraient regroupés derrière la catégorie de social audio.

Il y a près d’un an, Facebook a lancé une fonctionnalité appelée Rooms (Salon sur la version française). Elle permet aux utilisateurs de lancer de petites visioconférences auxquelles peuvent participer tous leurs amis, ou uniquement les personnes invitées. L’objectif était alors d’offrir une réponse à l’explosion de l’utilisation des services de visioconférence, et à Zoom notamment.

Désormais, ces Salons vont évoluer, avec des fonctionnalités très similaires à celle de Clubhouse. Dans ses tests, Facebook a basiquement appelé cette option « live audio ». Lorsqu’il crée un Salon, un utilisateur peut choisir une méthode permettant de limiter les échanges par la voix uniquement. De plus, comme sur Clubhouse seules quelques personnes pourront prendre la parole, le reste des participants n’étant alors que des auditeurs.

#Facebook keeps working on Audio rooms 👀

ℹ️ You will be able to choose between two types of audio rooms: Live Audio or (Private) Audio.

ℹ️ Live Audio rooms can be listened by anyone on Facebook. pic.twitter.com/4QUPIeW3hm

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 20, 2021