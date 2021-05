Quelques jours seulement après avoir lancé une version bêta de son service pour les utilisateurs d’Android aux États-Unis, le réseau social Clubhouse annonce étendre son application aux utilisateurs du monde entier d’ici une semaine. Une annonce nécessaire face à la concurrence grandissante de Twitter et Facebook notamment.

La nouvelle qui était attendue avec impatience par les utilisateurs Android a été rapportée par TechCrunch. Disponible uniquement sur iOS depuis un an, le réseau social sera désormais disponible sur la plateforme de Google au Brésil, au Japon et en Russie dès demain, puis en Inde et au Nigéria 3 jours plus tard, avant d’être déployé dans le reste du monde le 21 mai.

La start-up n’avait en effet toujours pas d’application Android jusqu’à présent alors que la version iPhone est disponible depuis mars 2020. Une absence qu’il était nécessaire de corriger au plus vite. L’application commence en effet à connaître une baisse fulgurante de ses téléchargements et voit certains de ses utilisateurs commencer à quitter le navire. Il était donc vital pour la société de donner un coup de fouet à son service qui doit faire face à l'arrivée de nombreux concurrents tels que Twitter avec Spaces, Facebook qui a récemment annoncé de nouvelles fonctionnalités de chat vocal, et même Spotify qui a racheté son rival Betty Labs.

Néanmoins la version Android manque encore de certaines fonctionnalités face à la version iOS. Au moment du lancement la semaine dernière, les utilisateurs ne pouvaient pas suivre un sujet, créer ou gérer un club, relier leurs profils sociaux, effectuer des paiements ou modifier leur nom de profil ou leur nom d'utilisateur. Clubhouse a donc annoncé dans un tweet travailler sur un rapprochement des fonctionnalités entre les deux plateformes ainsi que quelques nouveautés pour iOS.

✨ Town hall highlights ✨ iOS upcoming:

💳 List of all the people who've paid you 🔎 Find everyone you've heard in a room for the past 10 days 🌟 Tag people in your profile Android upcoming:

✅ Working on feature parity with iOS 🌐 Rolling out everywhere this week! — Clubhouse (@Clubhouse) May 16, 2021

Bien que l'annonce marque une nouvelle étape dans le développement du réseau social, l’avenir paraît tout de même bien incertain pour Clubhouse qui se voit être concurrencé de toutes parts.