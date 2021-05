Clubhouse a connu une forte croissance en février avec plus de 9,6 millions de téléchargements sur l'App Store. Néanmoins, toutes les bonnes choses ont une fin. À vouloir aller trop vite, Clubhouse s'essouffle avec un nombre d'utilisateurs sur son déclin et un rythme de téléchargements au bord du précipice. Cela ne fait pas pour autant réagir la société qui continue de son côté à développer la version Android de sa plateforme ainsi que de nouvelles fonctionnalités.

Ce n'est pas la première fois que Clubhouse subit une perte de vitesse, mais elle reste populaire en Amérique grâce à l'aide de Mark Zuckerberg ou Elon Musk. Les premiers signes de ralentissement se sont fait sentir en mars où l'application aurait été téléchargée que 2,7 millions de fois. Le mois d'avril a frappé l'application de plein fouet faisant descendre le nombre de téléchargement à 922 000. Des chiffres très frustrants pour la société qui avait noté d'une augmentation de 300 % des téléchargements entre janvier et février.

Néanmoins, le problème ne vient pas que de ça puisque les utilisateurs abandonnent encore et toujours la plateforme pour se diriger vers de meilleurs horizons. Comme l'illustrent certains articles que nous avons rédigés, de nombreux réseaux sociaux se sont mis à copier Clubhouse comme Twitter avec Spaces, Facebook avec Hotline, ou encore Spotify qui a récemment racheté Betty Labs.

En somme, toutes les plateformes voulaient retrouver le public qu'elles avaient perdu. Toutefois, l'effet boomerang qu'a subi l'application pourrait s’estomper avec l'arrivée d'une version de Clubhouse sur Android et à la fin de l'accès par invitation. Se pourrait-il que la société s'ouvre à tous lors de la sortie de Clubhouse sur Android ?

Town Hall Highlights

💪 Continued work on Android, payments, & lots of plumbing

🐛 Fixed bugs in a second release after last Sunday’s update

🎨 Watch Clubhouse HQ for an update on the Creator First Program Weds @ 9am PST

👀 @anuatluru confirms she is still watching Survivor

— Clubhouse (@Clubhouse) May 2, 2021