Dans un billet de blog, Clubhouse annonce être désormais ouvert à tous sans qu’une invitation ne soit nécessaire. Le réseau social en a également profité pour dévoiler un nouveau logo.

« Nous sommes ravis de vous annoncer que Clubhouse n'est plus en version bêta, qu'il est ouvert à tous et qu'il est prêt à entamer son prochain chapitre. Cela signifie que nous avons supprimé notre système de liste d'attente afin que tout le monde puisse s'inscrire. Si vous avez un club, vous pouvez diffuser votre lien à grande échelle. Si vous êtes un créateur avec un public, vous pouvez le faire venir. Si vous organisez un événement public, tout le monde peut y participer », écrit la firme dans son communiqué.

Depuis son lancement il y a maintenant 16 mois en plein confinement, l’application de live audio a grandement évolué et a rencontré un immense succès grâce à son format novateur. Depuis le début de l’année 2021, « notre équipe est passée de 8 à 58 personnes. Le nombre de chambres quotidiennes est passé de 50 000 à un demi-million », explique Clubhouse. Et malgré une importante baisse des téléchargements remarquée au mois d’avril, les audiences du réseau social sont reparties à la hausse grâce à sa sortie sur Android en mai, qui lui a permis d’obtenir 10 millions d’utilisateurs supplémentaires, notamment en Inde où l’application rencontre un franc succès.

La plateforme va désormais devoir tenir le cap, et ce ne sera pas chose aisée. Des mastodontes du web, à l’instar de Facebook, de Twitter, de Discord ou encore de Spotify, se sont en effet emparés du format de Clubhouse pour lancer leur propre concurrent. « Nous pensons qu'il y aura encore beaucoup de hauts et de bas à mesure que nous nous développerons, et que la concurrence des grands réseaux sera féroce. Mais nous pensons que l'avenir est créé par les optimistes, et nous sommes enthousiastes à l'idée de construire quelque chose de nouveau sur Internet - un lieu basé sur la connexion humaine et les conversations animées, où vous vous sentirez toujours les bienvenus et libres d'être vous-même », assure la firme.

À l’image de ses rivales, Clubhouse prévoit de déployer de nouvelles fonctionnalités de manière récurrente, elle a d'ailleurs récemment lancé une messagerie instantanée au sein de son application, il est donc certain que nous n’avons pas fini d’entre parler d’elle.