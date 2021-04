Après Spaces pour Twitter, la fonction Live Audio chez Facebook, le rachat de Betty Labs par Spotify ou encore une fonctionnalité de réseau audio sur LinkedIn, c’est au tour de Discord de passer à l’action et de venir concurrencer Clubhouse.

Le succès de Clubhouse n’est pas passé inaperçu

Depuis la montée en flèche du réseau social Clubhouse, tout le monde veut sa part du gâteau. La dernière entité à être entrée en lice dans cette course folle aux salons audio est Discord. Le 31 mars 2021, l’entreprise a en effet présenté une fonctionnalité similaire du nom de Stage Channels. Disponible sur l’application Windows, macOS, Linux, iOS, Android et sur le Web, cette dernière se différencie fortement du service de chat vocal déjà proposé par Discord. En effet, Stage Channels va permettre aux utilisateurs de créer des salons vocaux plus structurés.

Pour commencer, seules quelques personnes seront autorisées à parler lors de ces conférences audios. Lorsque de nouveaux auditeurs arriveront, leur micro sera automatiquement mis en sourdine. S’ils souhaitent s’exprimer, ces derniers auront simplement à appuyer sur un bouton en forme de main levée afin de demander la parole aux orateurs. Un second bouton activera ou désactivera facilement le micro, et un dernier du nom de « Exit Quietly » permettra de quitter sans un bruit un salon audio.

Petite information qui a son importance, la fonctionnalité Stage Channels est pour le moment uniquement disponible sur les serveurs de communauté Discord. Afin de créer un salon audio, les administrateurs devront tout simplement cliquer sur le bouton « + », puis « Créer un salon » et sélectionner « Stage Channel » comme type de salon. Pour finaliser le processus, il suffira de donner un nom au salon, ajouter des rôles ou des membres en tant que modérateur.

Discord sera bientôt la propriété de Microsoft

Avec cette nouvelle fonctionnalité Stage Channels, Discord se rend malgré elle encore plus attractive aux yeux de Microsoft. Pour rappel, la firme de Redmond aurait mis 10 milliards de dollars sur la table afin d’acquérir la plateforme. La semaine dernière, nous apprenions d’ailleurs que deux entreprises étaient entrées en pourparlers exclusifs. Il faut dire que Microsoft voit à travers Discord une opportunité sans faille de développer l’écosystème de ses consoles de salon Xbox.