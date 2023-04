Les plateformes d'audio en direct ferment les unes après les autres. Un an après le lancement de Spotify Live, l’entreprise suédoise a annoncé, ce 3 avril 2023, la fin de l’application. Les fonctionnalités audio en direct et les émissions continueront sous de nouveaux formats sur la plateforme principale.

57 millions d’euros dépensés en deux ans

« Après une période d’expérimentation et d’apprentissage sur la façon dont les utilisateurs de Spotify interagissent avec du contenu en direct, nous avons pris la décision de mettre fin à l’application Spotify Live » a déclaré l’entreprise suédoise à plusieurs médias américains. Une période de test de deux ans qui a coûté cher au service de streaming musical.

En mars 2021, Spotify a racheté Betty Labs pour 57 millions d’euros. Cette acquisition avait permis au géant musical de récupérer l’application audio en direct Locker Room, spécialisée dans le sport. Quelques mois plus tard, l’application a été renommée Spotify Greenroom avec plusieurs émissions autour du sport, de la musique, du divertissement et du lifestyle.

Plus grande plateforme de streaming musical avec 500 millions d’utilisateurs, Spotify cherchait à surfer sur la vague des plateformes audio en direct. Début 2020 avec la pandémie, les internautes profitaient des réseaux sociaux pour échanger avec leurs amis, des inconnus et leurs artistes préférés. L’application ClubHouse, spécialisée dans les espaces virtuels audio, avait explosé jusqu’à être valorisée à 4 milliards de dollars. Quelques mois plus tard, de nombreux acteurs se sont aussi lancés comme Reddit, Facebook ou encore Twitter.

En avril 2022, Greenroom a été finalement rebaptisée Spotify Live. Bien que la plateforme continuât comme une application autonome, toutes ses fonctionnalités avaient été intégrées à celle de Spotify. En décembre dernier, ne trouvant toujours pas son public, plusieurs émissions ont été déprogrammées.

En perte de 430 millions d’euros en 2022, Spotify veut réduire ses coûts et abréger les souffrances d’une application qui n’a jamais vraiment percé. Contactée par le média Musically sur la fermeture de Spotify Live, l’entreprise a déclaré « Nous pensons qu'il y a un avenir pour les interactions entre fans et créateurs en direct dans l'écosystème Spotify. Cependant, cela n'a plus de sens en tant qu'application autonome ».

Spotify a indiqué que l’application principale proposera des espaces d’audio en direct de manière limitée. La plateforme ne propose plus à n’importe quel artiste de créer un espace. Seules certaines émissions continueront d’être diffusées.

Aujourd’hui, les restrictions sanitaires appartiennent au passé. Les plateformes de type ClubHouse ont perdu de leur intérêt aux yeux des utilisateurs. Outre Spotify, de nombreux acteurs se sont retirés du marché : Reddit a supprimé le mois dernier sa fonction audio Reddit Talk, Facebook s’est retiré du marché des podcasts et a déplacé ses fonctionnalités audio en direct dans Facebook Live. Quant au précurseur, ClubHouse, il a dû procéder à des licenciements massifs. Aujourd’hui, l’entreprise ne compte plus qu’une centaine d’employés.