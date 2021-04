Après la vidéo en direct, Hier, Reddit a annoncé sur son site la création de salons audio : les Reddit Talks. Ceci n’est qu’un avant-goût de la fonctionnalité, qui n’est pour l’instant pas totalement accessible. En revanche, il est possible pour les modérateurs qui le souhaitent d’intégrer une liste d’attente pour l’essayer dans leur subreddit, qui est une sous-communauté avec un thème spécifique.

Reddit Talk, un nouveau concurrent de Clubhouse

Si Facebook a annoncé de nouveaux outils audio, c’est maintenant au tour de Reddit. Sa fonctionnalité ressemblera beaucoup à ce que fait Clubhouse, ce qui n’est pas très surprenant. L’interface de Reddit Talks elle-même se rapproche de la sienne. On y retrouve notamment les icônes arrondies, la possibilité de réagir ou de lever la main lorsqu’on veut intervenir. “Une fois qu'une conférence est en direct, n'importe quel internaute peut rejoindre le salon pour écouter et réagir avec des emojis. Les auditeurs peuvent également lever la main pour que l'hôte les invite à prendre la parole” explique Reddit.

Sa nouvelle fonctionnalité permettra d’organiser des salons audio avec les membres d’un forum dans des chatrooms. Une des grandes différences avec Clubhouse est la modération des salons audio. Si seuls les modérateurs sont invités à utiliser les Reddit Talks pour le moment, c’est pour être sûr que les membres conviés ne poseront pas de problème. Néanmoins, l’organisateur aura la possibilité d’inviter, muter ou supprimer des internautes indésirables. Le réseau social américain veut fournir “la meilleure expérience de modération possible”. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de simplifier leurs échanges sur un sujet qui les rassemble, mais également d’organiser des sessions de questions par exemple.

Tout comme LinkedIn ou Slack, qui développent eux aussi des outils audio, Reddit a adhéré à la tendance. Les réseaux sociaux n’hésitent plus à dupliquer les idées de leurs rivaux. Si le social audio suscite de plus en plus d’intérêts, Clubhouse semble en être une véritable source d’inspiration.