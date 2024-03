Prévue pour ce mois-ci, l’introduction en Bourse (IPO) de Reddit suscite beaucoup d’intérêts dans le secteur de l’investissement. La question de la valorisation du réseau social, qui deviendra une société publique pour l’occasion, est sur toutes les lèvres. Selon les dernières informations, Reddit rechercherait une valorisation d’environ 6,5 milliards de dollars.

Le compte à rebours est lancé avant l’introduction en Bourse de Reddit

Il y a trois ans, Reddit valait environ 10 milliards de dollars. Depuis, plusieurs évènements sont venus dégrader la valorisation de la plateforme sociale. Devant ses envies d’introduction en Bourse, l’entreprise cherche à trouver un compromis entre sa valorisation record de 2021, et les dernières tendances qui la voient réaliser son IPO en étant valorisée environ 5 milliards d’euros.

Selon le Wall Street Journal, la société prévoit de fixer le prix de ses actions en Bourse entre 31 et 34 dollars. Si cela venait à se confirmer, la valorisation du réseau social serait comprise entre 6 et 6,5 milliards de dollars. Une fourchette de meilleure facture que les précédentes estimations, indiquant une valeur comprise entre 4,5 et 4,8 milliards de dollars.

À titre de comparaisons, X, anciennement Twitter, qui compte trois fois plus d’utilisateurs, est évalué à 19 milliards de dollars. À l’heure actuelle, Reddit compte 70 millions d’utilisateurs, 18 millions de plus qu’en 2021. Une augmentation, certes, mais loin d’être exceptionnelle. Cette modeste croissance est l’une des raisons de la baisse de la valeur de la plateforme.

Toutefois, le contexte économique défavorable, marqué l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, n’a pas aidé les entreprises technologiques à faire de bonnes IPO, voyant leur valorisation dégringoler. Reddit n’a pas fait exception. En janvier, le groupe annonçait des résultats corrects, avec une croissance de revenus d’environ 21 % pour l’exercice précédent. Toutefois, l’entreprise accuse une perte d’environ 90,8 millions de dollars en 2023. Quoi qu’il en soit, la cotation de Reddit à Wall Street servira de test pour évaluer l’appétit des investisseurs, de la même manière que l’IPO d’Arm en septembre dernier.

D’après Reuters, dans le cadre de cette introduction en Bourse, Reddit devrait vendre environ 10 % de ses actions. Les employés seront autorisés à vendre une partie ou la totalité de leurs actions pour l’occasion. À noter que Steve Huffman, directeur général de Reddit, détient des actions restreintes qui seraient acquises si la capitalisation boursière de son entreprise atteignait 5 milliards de dollars suite à l’IPO. Ce dernier a donc tout intérêt à faire monter les enchères, quelques semaines avant l’opération la plus importante de l’histoire de son groupe.