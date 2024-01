Reddit pourrait réaliser son introduction en Bourse dès le mois de mars, et ciblerait une valorisation de 5 milliards de dollars. Un montant à la baisse par rapport à ses ambitions initiales, reflétant les conditions délicates du marché.

La valorisation de Reddit divisée par deux

En 2021, alors que l’industrie de la tech était en ébullition en raison de la pandémie, Reddit était valorisée à 10 milliards de dollars. Peu de temps après une levée de fonds, elle réalisait alors les premières démarches pour rejoindre Wall Street. Sa cotation est enfin en passe de se réaliser.

D’après Bloomberg, l’entreprise a désormais effectué les premières réunions avec des investisseurs potentiels, selon lesquels une capitalisation d’au moins 5 milliards de dollars devrait être ciblée. Si ce chiffre est en deçà de la valeur de Reddit il y a trois ans, il est même envisageable qu’il soit encore plus bas, prévient le média. Les acheteurs potentiels d’actions ont en effet soumis des offres indiquant une valeur comprise entre 4,5 et 4,8 milliards de dollars. En 2022, la société aurait pu viser 15 milliards de capitalisation.

X, qui compte trois fois plus d’utilisateurs que Reddit, est actuellement évalué à 19 milliards de dollars. Snapchat, pour sa part, vaut 27 milliards de dollars. Le réseau social revendique plus de cinq fois plus d’utilisateurs que Reddit. La plateforme détient de plus en plus d’utilisateurs, passant de 52 millions d’actifs quotidiens en 2021 à 70 millions aujourd’hui. Une croissance, certes, mais pas fulgurante.

Avec 800 millions de dollars de recettes publicitaires annuelles, Reddit reste loin derrière les géants des réseaux sociaux. Et compte tenu de l’état du marché actuel, il n’est pas certain que ses actions rencontrent un vif succès.

Un contexte économique défavorable

La valorisation envisagée pour Reddit témoigne du contexte macroéconomique pour de nombreuses entreprises technologiques. Le marché des entrées en Bourse s’est totalement figé depuis la fin 2022, tandis que les grands acteurs de la tech enchaînent les réductions d’effectifs.

Par conséquent, les entreprises qui se sont introduites en Bourse ont été évaluées à un niveau inférieur par rapport aux fonds qu’elles avaient précédemment levés dans le cadre d’investissements privés. Instacart, dont la valorisation a culminé à 39 milliards de dollars en mars 2021, a été évaluée à 9,9 milliards de dollars lors de son arrivée à la Bourse au mois de septembre 2023. Sa valeur s’établit aujourd’hui à 7,1 milliards de dollars.

Reddit pourrait emprunter une trajectoire similaire, même si le potentiel de la plateforme ne doit pas être sous-estimé. Les discussions concernant sa cotation initiale sont actuellement en cours, avec des objectifs et un calendrier susceptibles d’évoluer.