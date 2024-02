Reddit, fondée en 2005, deviendra prochainement une société publique. Le réseau social a mené les démarches pour s’inscrire au New York Stock Exchange (NYSE), une opération qui devrait être particulièrement suivie par le secteur de l’investissement. Valorisation autour des 5 milliards de dollars L’entreprise projette d’entrer en Bourse depuis plus ...

Reddit, fondée en 2005, deviendra prochainement une société publique. Le réseau social a mené les démarches pour s’inscrire au New York Stock Exchange (NYSE), une opération qui devrait être particulièrement suivie par le secteur de l’investissement.

Valorisation autour des 5 milliards de dollars

L’entreprise projette d’entrer en Bourse depuis plus de deux ans, et devrait cibler une valorisation d’au moins 5 milliards de dollars. Reddit est le dernier de la génération d’or des réseaux sociaux à viser le marché boursier, après Facebook en 2012, Twitter en 2013 puis Snap en 2017. Depuis, le paysage réglementaire a drastiquement changé, plusieurs de ses plateformes ayant été secouées par de graves polémiques.

Pour sa part, Reddit a fait l’objet de nombreuses critiques pour son refus de modérer le contenu au cours de ses premières années d’existence, notamment lors des attentats de Boston en 2013. La plateforme a revu sa politique depuis, la rendant plus attrayante auprès des annonceurs.

Reddit a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 804 millions de dollars en 2023, soit une hausse de 20 % d’une année sur l’autre, malgré une perte nette de 90,8 millions de dollars. Son site est l’un des plus visités aux États-Unis, avec un taux d’utilisateurs actifs quotidiens ayant augmenté de 27 % au cours des trois derniers mois de 2023. En moyenne, il a accueilli 73,1 millions de visiteurs uniques actifs quotidiens sur la même période.

Reddit remanie sa stratégie commerciale

Son activité principale dépend de la publicité. La société assure en être aux « premiers stades » de l’utilisation de l’apprentissage automatique et des modèles de prédiction pour « mieux faire correspondre l’offre et la demande et obtenir un retour sur investissement » pour ses annonceurs. Elle envisage également une nouvelle stratégie commerciale, selon le document fourni à la SEC.

Celle-ci consisterait à introduire davantage de fonctionnalités, comme des jeux, afin de stimuler l’économie des utilisateurs de la plateforme. De même, Reddit souhaite établir des contrats avec les fournisseurs d’intelligence artificielle (IA) afin de leur permettre d’accéder, contre rémunération, à ses vastes quantités de données textuelles pour la formation de leurs modèles. En janvier, l’entreprise a conclu des accords de licence d’une valeur totale de 203 millions de dollars sur deux à trois ans.

L’introduction en Bourse pourrait se produire dans les prochaines semaines. Il devrait s’agir de la plus importante de l’année. L’opération sera scrutée après le fort ralentissement des cotations en 2022 et 2023. Reddit a indiqué que des actions seraient mises de côté afin que ses utilisateurs et modérateurs puissent en faire l’acquisition.