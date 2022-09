Reddit a annoncé, le 1er septembre, avoir racheté Spiketrap, une entreprise spécialisée dans l’analyse contextuelle et d’audience, c’est-à-dire l’étude des comportements, sur les différents réseaux sociaux. Cette acquisition suit le rachat de Spell et MeaningCloud plus tôt dans l’année et montre la volonté du réseau social de se tourner davantage vers les revenus publicitaires.

Qu’est-ce que Spiketrap ?

Fondé en 2016 par Kieran Seán Fitzpatrick, Virgilio Pigliucci et Andrea Vattani, Spiketrap propose différents services publicitaires comme des solutions en matière de ciblage contextuel, de mesure d’impact et de brand safety.

Grâce à ses technologies d’intelligence artificielle, la société est capable de repérer les éléments importants au sein d’un ensemble de données non structurées. Avec Clair AI, elle peut déterminer les références dans un film, une série ou un jeu vidéo. Elle est aussi derrière Emotion AI, une intelligence artificielle qui est en mesure de percevoir les sentiments qui émanent d’une publication comme le sarcasme, l’excitation, la toxicité et peut même deviner les intentions d’achat.

Ces technologies s’avèrent particulièrement intéressantes pour Reddit. Le réseau social espère qu'elles « contribueront à améliorer la pertinence et les performances des publicités sur la plateforme grâce à un ciblage, une évaluation de qualité, et une prédiction de l'engagement plus poussée ».

Pour Shariq Rizvi, vice-président exécutif de la monétisation des publicités chez Reddit, « la richesse des conversations au sein de nos plus de 100 000 communautés actives est ce qui rend Reddit si unique et intéressant pour les annonceurs. Nous pensons que le fait de cibler des publics en fonction de la pertinence de leurs intérêts et du contexte des conversations auxquelles ils participent va permettre aux annonceurs de toucher de potentiels clients de manière plus efficace. Depuis un certain temps, nous investissons activement dans des solutions pour répondre à ces attentes et cette acquisition va venir augmenter le potentiel de Reddit dans ce domaine ».

Reddit veut mettre l'accent sur les revenus publicitaires

Depuis le début de l’année, Reddit a déjà opéré deux rachats pour développer de nouvelles stratégies basées sur la publicité. En juin dernier, elle s’offrait Spell, une plateforme permettant de réaliser du machine learning, ou de l’apprentissage automatique en français. Un mois plus tard, l’entreprise basée à San Francisco faisait l’acquisition de MeaningCloud, une société spécialisée dans les logiciels d’analyse sémantique.

Les trois entreprises rachetées dernièrement par Reddit vont venir se compléter afin de répondre au mieux au plan d’action de Reddit. Kieran Fitzpatrick, président-directeur général et cofondateur de Spiketrap, souligne d’ailleurs que « l’objectif [de Spiketrap] a toujours été de contextualiser le langage à grande échelle et en temps réel pour aider les créateurs, les marques et les plateformes à comprendre véritablement leur public et à l’impliquer de manière significative ».

Cependant, dans un contexte économique affecté par la hausse de l’inflation et l’arrivée d’une possible récession économique, les annonceurs se montrent frileux. Plusieurs réseaux sociaux, comme Snapchat et Twitter, ont d’ores et déjà été touché par un secteur de la publicité numérique en berne. Le réseau social, valorisé à dix milliards de dollars, va devoir se montrer prudent s’il désire que son pari soit gagnant.