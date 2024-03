Arrivée à Wall Street imminente pour Reddit. Ses actions feront leur introduction au New York Stock Exchange (NYSE) ce jeudi 21 mars, constituant certainement l’entrée en Bourse la plus attendue de l’année.

Valorisation en haut de la fourchette

L’entreprise a fixé le prix de ses actions à 34 dollars, soit le plus élevé des attentes, signe positif dans un marché boursier en berne depuis près de deux ans, rapporte le Financial Times. Sa valorisation pleinement diluée devrait donc atteindre les 6,4 milliards de dollars, en accord avec ses ambitions. C’est toutefois nettement moins qu’en 2021 lorsque la société a fait part de ses envies de Bourse ; elle était alors valorisée à 10 milliards de dollars.

La dernière introduction en Bourse opérée par un réseau social remonte à 2019 avec Pinterest. Pour sa part, la plateforme aux 100 000 forums a enregistré un chiffre d’affaires annuel de 804 millions de dollars en 2023, soit une hausse de 20 % d’une année sur l’autre, malgré une perte nette de 90,8 millions de dollars.

Son site est l’un des plus visités aux États-Unis, avec un taux d’utilisateurs actifs quotidiens ayant augmenté de 27 % au cours des trois derniers mois de 2023. En moyenne, il a accueilli 73,1 millions de visiteurs uniques actifs quotidiens sur la même période.

Environ 8 % des actions de Reddit sont réservées à ses utilisateurs et modérateurs, ainsi qu’à certains membres du conseil d’administration, amis et famille de certains employés et directeurs. L’opération est menée par Morgan Stanley, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase et Bank of America.

Indicateur de la Silicon Valley

L’heure est désormais à la croissance pour la plateforme. « La publicité est notre premier métier, et les annonceurs de toutes tailles ont découvert que Reddit est un excellent endroit pour trouver des clients à forte intention qu’ils ne peuvent pas atteindre ailleurs », a expliqué Steve Huffman, son PDG. La société en est aux « premiers stades » de l’utilisation de l’apprentissage automatique et des modèles de prédiction pour « mieux faire correspondre l’offre et la demande et obtenir un retour sur investissement » pour ses annonceurs.

De même, elle envisage d’introduire davantage de fonctionnalités, comme des jeux, afin de stimuler l’économie des utilisateurs de la plateforme. Fait important, Reddit a également profité du boom de l’IA générative pour en dégager des bénéfices. Elle vend désormais ses données à Google pour former des modèles d’IA, tandis que d’autres accords seraient en préparation. Des initiatives qui ont sûrement avivé l’appétence des investisseurs.

Couplé au succès d’Astera Labs, groupe spécialisé dans l’infrastructure d’IA, lors de son offre publique initiale ce mercredi 20 mars, l’arrivée de Reddit sur le marché boursier fait office d’indicateur du marché. Les investisseurs de la Silicon Valley semblent être prêts à repasser à l’action, après plusieurs mois très timides pour les entrées en Bourse aux États-Unis.