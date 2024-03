Depuis l’introduction de Pinterest au New York Stock Exchange en 2019, c’est la première fois qu’un réseau social s’invite à nouveau à la bourse de New-York. Jeudi 21 mars, Reddit a levé plus de 460 millions d’euros lors de son introduction à Wall Street. Environ 15,2 millions de titres ont été émis et, en quelques heures, l’action a grimpé de 48 %.

Dénommée RDDT, la cotation a démarré à environ 43 euros, un chiffre déjà 38 % supérieur au prix initialement fixé par l’entreprise. Elle a ensuite continué de monter, jusqu’à atteindre un peu plus de 53 euros, ce qui représente une hausse de 70 % par rapport au prix initial de l’introduction.

Près de 1,76 million d’actions étaient réservées pour les « Redditors », les usagers les plus actifs du site. Malgré ce geste, l’indignation s’est fait ressentir sur le réseau. Des utilisateurs se sont amusés à parier sur la baisse de l’action, affirmant vouloir participer à la dégringolade. Néanmoins, cela n’a pas empêché certains investisseurs de se constituer une belle enveloppe. Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a ainsi vu son investissement de 185 millions d’euros dépasser les 567 millions. Pour empocher le bénéfice, il devra attendre, comme tous les autres investisseurs, une période de six mois.

De quoi tendre vers les premiers bénéfices annuels de la plateforme qui en a encore jamais enregistré. Alimenté par la publicité, le chiffre d’affaires de Reddit a dépassé les 734 millions d’euros. Toutefois, cela n’a pas été suffisant pour atteindre la rentabilité. Dans le même temps, le réseau social a enregistré une perte de chiffre d’affaires de 84 millions d’euros. « La rentabilité est une étape importante pour nous, et nous en sommes de plus en plus proches », a indiqué Steve Huffman, le cofondateur, redevenu directeur général depuis 2015.