Discord a annoncé, ce 14 septembre, la renaissance des forums. La fonctionnalité « Forum Channels », testée depuis février 2022, permettra d’avoir un espace dédié à un sujet précis sans avoir un tchat rapide inclus. La plateforme d’échange, sous forme de serveurs que l’on peut rejoindre, souhaite étendre ses communautés. Les « Forum Channels » vont également résoudre certaines difficultés des administrateurs de serveurs

Discord doit expliquer les forums aux jeunes

Après avoir réinventé les messageries IRC, ancien protocole utilisé pour les messages textuels instantanés dans les années 1990, Discord présente le grand retour des forums. L’application de messagerie instantanée semble anticiper le manque de connaissance de ce format de discussion pour ses jeunes utilisateurs.

Les forums étaient les espaces de discussion en ligne les plus populaires pendant longtemps. Ils ont perdu de leur notoriété au profit des réseaux sociaux dans les années 2010. Cependant, ils constituent toujours une niche précieuse et vivace en termes de discussions, de débats sur des sujets plus ou moins complexes et d'archivage des informations.

Discord se rapproche du terrain de Reddit

Le fonctionnement de Discord est relativement simple : il comprend la création de grand groupe appelé serveur, avec des catégories à l’intérieur et des canaux de discussions orales et textuelles. Puis, les mises à jour ont apporté des fonctionnalités supplémentaires qui complexifient les serveurs. Les nouveaux utilisateurs se retrouvaient perdus dans des serveurs avec des discussions générales sans but défini. C’est pour corriger ce manque de cohérence que Discord introduit les « Forum Channels » , qui seront des sous-canaux avec des sujets précis.

Les « Forum Channels » auront leur propre modération pour définir leurs sujets et aider chaque utilisateur à comprendre l’objectif du canal. Le système de modération automatique préalable, l'Auto-Mod, sera compatible avec les sous-canaux. Les administrateurs pourront donner les droits de publications dans les sous-canaux à certains utilisateurs.

En passant de simples serveurs à des réseaux communautaires complets, Discord confirme sa volonté d’expansion. À l’instar de Reddit, l’aspect communauté se renforce. Le format des « Forum Channels » se rapproche des « subreddit » qui sont des espaces de publication sur des sujets précis définis par le créateur. Reddit n’a jamais vraiment réussi à convaincre les communautés non anglophones, un terrain de chasse idéal pour Discord.