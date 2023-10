Discord, application de messagerie texte, vocale et vidéo, dévoile de nouvelles fonctionnalités. Après avoir fait le pari de l’IA en mars dernier, l’entreprise derrière la plateforme communautaire en profite pour présenter de nouveaux axes d’améliorations sur l’expérience utilisateur, la monétisation, et la sécurité de ses jeunes utilisateurs.

La première fonctionnalité dévoilée par Discord est une alerte de sécurité pour les expéditeurs. L’application détectera s’il est nécessaire d’envoyer une notification à un de ses jeunes utilisateurs recevant un message privé de la part d’un autre utilisateur pour la première fois. N’importe qui pourra vérifier au préalable s’il souhaite répondre au message ou bloquer son expéditeur pour qu’il ne lui en renvoie plus.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Un autre outil, Teen Safety Assist, sera présent dans les messages privés, mais aussi sur les serveurs. Il vise à protéger les jeunes face aux contenus sensibles qu’ils peuvent recevoir. En l’activant, certains messages, notamment ceux comprenant un média comme une photo ou une vidéo, seront floutés s’ils comportent un élément pouvant choquer un public jeune. Ce n’est qu’en cliquant sur le média, et en validant une notification d’alerte qu’un utilisateur pour finalement le consulter.

Dans son billet de blog, Discord déclare s’efforcer à être le plus transparent avec les utilisateurs qui enfreignent les règles. « Certaines violations sont plus graves que d’autres, et nous prendrons les mesures appropriées en fonction de la gravité de la violation. Par exemple, nous avons et continuerons d’avoir une politique de tolérance zéro à l’égard de l’extrémisme violent et des contenus sexualisant les enfants » précise la plateforme.

De nouvelles fonctionnalités pour dégager plus de revenus sur le long terme

Outre la sécurité, Discord souhaite franchir un cap supplémentaire niveau marketing. Préférant faire l’impasse sur la publicité numérique, l’ensemble des revenus de l’entreprise est actuellement tiré des abonnements Nitro, à 2,99 euros ou 9,99 euros par mois selon la formule.

Pour faire évoluer son modèle économique, la société veut stimuler la communauté de développeurs présents sur l’application. Actuellement, plus de 750 000 applications tierces sont disponibles sur la plateforme et sont utilisées par environ 45 millions d’utilisateurs chaque mois. Certaines d’entre elles peuvent désormais mettre en place un système d’abonnement pour que les utilisateurs puissent avoir accès à du contenu inédit.

Ce système est d’ores et déjà disponible aux États-Unis, et devrait s’étendre au reste du monde les prochaines semaines. La société prélèvera 30 % des revenus des abonnements, le reste reviendra aux développeurs. En parallèle, Discord lance une boutique intégrée dans l’application, permettant aux utilisateurs abonnés ou non, de décorer leur compte et avatars avec des objets virtuels, moyennant quelques euros évidemment.